LA GACETA estuvo con Milo J en su anuncio más importante del año: “El lugar de dónde salió es una de las fortalezas del artista”

La pregunta de LA GACETA

Durante el rodaje del video del anuncio, LA GACETA pudo conversar brevemente con Milo J. En ese momento, Victoria Reinoso, periodista de este diario, le preguntó por la importancia de mirar lo que uno tiene cerca —el barrio, la historia y el entorno— para encontrar una voz propia, especialmente en un contexto en el que muchos jóvenes sienten que para conseguir oportunidades tienen que irse lejos.