LA GACETA estuvo con Milo J en su anuncio más importante del año: “El lugar de dónde salió es una de las fortalezas del artista”
El artista cerrará su gira mundial con un show el 5 de diciembre en el Estadio Kempes, en Córdoba. Durante el anuncio, La Gaceta le preguntó por la importancia de mirar el entorno para encontrar una identidad artística.
Resumen para apurados
- Milo J anunció que cerrará su gira mundial el 5 de diciembre en el Estadio Kempes de Córdoba para reunir al público de todo el país en su único show en Argentina.
- El anuncio se hizo en una conferencia 360°, formato que usará en el show tras un año de expansión con récords en los Premios Gardel y conciertos internacionales.
- El espectáculo innovará con su puesta 360° para mayor cercanía y busca consolidar el acceso federal de fans, destacando la identidad local como fortaleza artística.
Milo J volverá a la Argentina para cerrar un año que lo llevó por escenarios de América Latina, Europa y Estados Unidos. El 5 de diciembre, el cantante se presentará en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con La Vida Era Más Corta Tour Mundial, en lo que será su único show en el país durante 2026.
El anuncio se realizó en el propio Kempes, donde Milo fue presentado en el centro de una conferencia de prensa con formato 360°, rodeado por periodistas e invitados. La puesta sirvió como anticipo del espectáculo que llegará a Córdoba: será el primer show 360° del artista en Argentina, después de haber probado este formato en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.
La pregunta de LA GACETA
Durante el rodaje del video del anuncio, LA GACETA pudo conversar brevemente con Milo J. En ese momento, Victoria Reinoso, periodista de este diario, le preguntó por la importancia de mirar lo que uno tiene cerca —el barrio, la historia y el entorno— para encontrar una voz propia, especialmente en un contexto en el que muchos jóvenes sienten que para conseguir oportunidades tienen que irse lejos.
“Yo soy de los que opinan que justamente eso es una de las fortalezas del artista también. El color, la esencia del artista también es el lugar de donde salió”, respondió Milo J.
El cantante llevó la reflexión hacia el folklore argentino y explicó que esa conexión con el origen puede aparecer en la música de distintas maneras. “Yo respeto muchísimo, por ejemplo, a los folkloristas porque cada vez que escuchás las letras de sus canciones, su voz, su forma de chaque(ar), todo, ves el color de cada provincia”, señaló.
En su caso, esa identidad también forma parte de lo que transmite con sus canciones. “Desde mi parte siento que me escucho como también el lugar donde salí y creo que a varios artistas les pasa eso”, agregó.
Milo J vuelve a Córdoba con un show 360°
El regreso a Argentina llega después de un año de gran expansión para el artista. En los últimos meses se convirtió en el músico más premiado de una misma edición de los Premios Gardel, publicó su presentación en Live from NPR's Tiny Desk —que ya supera las 15 millones de reproducciones— y llevó su gira por América Latina, Europa y Estados Unidos.
El recorrido incluyó dos estadios Vélez, el Estadio Nacional de Perú, el Estadio Monumental de Chile, cuatro ciudades españolas y su presentación con escenario 360° en Ciudad de México. También debutó en el SummerStage de Central Park, en Nueva York, y tuvo su primera participación en Brasil, con una presentación en Rock in Rio y shows propios en São Paulo.
“Este anuncio es muy especial para mí, sobre todo teniendo en cuenta todo lo que ha pasado este año con el último álbum”, expresó durante la presentación. “Significará mucho poder compartirlo con toda la gente que lo ha acompañado desde el principio”.
La elección del Kempes también tiene un objetivo: facilitar que el público de distintas provincias pueda acercarse al show.
“El Kempes, y Córdoba en especial, representan una oportunidad ideal para que llegue gente de todas las provincias posibles. Queríamos que todos tengan la oportunidad de compartir este momento con nosotros, al margen de la gente que siempre nos escucha en Buenos Aires”, explicó.
Cuándo salen las entradas para ver a Milo J
La preventa exclusiva para clientes de Banco Santander comenzará el lunes 10 de agosto a las 12, a través de All Access.
La venta general será desde el martes 11 de agosto a las 12, también mediante All Access.
Milo anticipó que el espectáculo tendrá una puesta visual importante y que el formato 360° permitirá una experiencia más cercana entre el artista, su banda y el público.
“Queremos que la gente tenga una experiencia más cercana a mí y a la banda, se lo merecen. Se van a encontrar con un concierto potente, con un show visual muy importante también. Pero sobre todas las cosas, con mucha música. La música siempre manda”, concluyó.
El 5 de diciembre, el Kempes será el punto de encuentro para cerrar la gira de Milo J en Argentina. Un regreso después de un año de escenarios internacionales que, según contó el propio artista durante el anuncio, todavía lleva consigo algo del lugar donde todo empezó.