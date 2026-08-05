“Esperamos batir un nuevo récord”: se viene una nueva edición del Ramonazo

En una entrevista con Canal 10, el creador del evento, Pepe Ramón, invitó a toda la comunidad a sumarse a esta nueva edición. “Esperamos que este año no sea la excepción. Todos los años batimos un récord, así que le pedimos a la gente de Tucumán y de todo el país que colaboren una vez más con el Ramonazo. Es una obra que hacemos con mucha responsabilidad y de corazón para ayudar a más de 14 instituciones”, expresó.