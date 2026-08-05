“Esperamos batir un nuevo récord”: se viene una nueva edición del Ramonazo

El próximo domingo 9 de agosto, de 14 a 18, se realizará una nueva edición del Ramonazo Solidario, el evento que desde hace más de dos décadas convoca a miles de tucumanos con un mismo objetivo: colaborar con instituciones que desarrollan un trabajo fundamental en la provincia. Lo que nació en 1999 como una reunión de amigos se transformó con el tiempo en una de las iniciativas solidarias más importantes de Tucumán.
En una entrevista con Canal 10, el creador del evento, Pepe Ramón, invitó a toda la comunidad a sumarse a esta nueva edición. “Esperamos que este año no sea la excepción. Todos los años batimos un récord, así que le pedimos a la gente de Tucumán y de todo el país que colaboren una vez más con el Ramonazo. Es una obra que hacemos con mucha responsabilidad y de corazón para ayudar a más de 14 instituciones”, expresó.
El aporte se realiza mediante la compra de un bono solidario de $4.000, que además permite participar por importantes premios. Entre ellos se destacan un Renault Kwid 0 km, premios en efectivo de $4 millones, $1 millón, $300.000 y $150.000, además de una bicicleta eléctrica Unibike y una bicicleta mountain bike. “Todo esto por solamente 4.000 pesos”, remarcó Pepe Ramón durante la entrevista
Con la compra del bono, los participantes colaboran con organizaciones como Down is Up, ANIA, la Cooperadora del Hospital Avellaneda, la Escuela Especial ALPI, Fundación Albergues Infantiles (FAI), APAMD Maternidad, FEDEH, Don Orione, Yanapay, Munay y el Comedor Rayito de Luz, entre otras instituciones que realizan una valiosa tarea social.
La jornada también ofrecerá una amplia propuesta artística con las presentaciones de Los Leones, Tripas Calientes, La Yunta, Noralía Villafañe, Mono Villafañe, Pablo Pacífico, Demodee, Tawa, Tafinando y muchos artistas más. El evento será transmitido en vivo por Canal 10 Tucumán para que toda la provincia pueda acompañar esta gran fiesta solidaria.
Los bonos pueden adquirirse a través del sitio www.ramonazo.com.ar, donde personas de todo el país ya están colaborando, o en los distintos puntos de venta habilitados, entre ellos las fundaciones participantes y el bar Espacio Juntarnos, ubicado en avenida Perón al 2400. La invitación ya está hecha: una vez más, el Ramonazo busca unir a los tucumanos en una jornada donde la solidaridad será la gran protagonista.
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