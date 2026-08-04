Política

Atención, candidatos de Tucumán: cómo funcionará la "Ficha Limpia" en las elecciones de 2027

El gobernador Jaldo firmó un decreto que establece el organigrama, la misión y las funciones del Registro Público creado por la ley 9.977.

Imagen ilustrativa
Imagen ilustrativa ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo firmó el decreto que reglamenta el Registro de Ficha Limpia en Tucumán para regular las candidaturas en las elecciones de 2027.
  • La medida establece la estructura y funciones del organismo creado por la Ley 9.977, el cual busca evitar que personas con condenas judiciales ocupen cargos públicos.
  • Esta reglamentación redefinirá los requisitos de idoneidad institucional e impactará de forma directa en el armado de listas de las próximas elecciones provinciales.
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El decreto acuerdo que regula el Registro Público Provincial de Ficha LImpia

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Temas Osvaldo JaldoCasa de Gobierno de TucumánRaúl AlbarracínJunta Electoral Provincial Elecciones 2027
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