Política

La visita del armador de Macri, pesar en el PJ y los proyectos en Deportes en la Legislatura

Dimes y diretes de la política de Tucumán.

Fernando De Andreis, ex secretario general presidencia y dirigente cercano a Macri. Foto de archivo
Fernando De Andreis, ex secretario general presidencia y dirigente cercano a Macri. Foto de archivo
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Fernando De Andreis, armador político de Macri, visitó Tucumán para encarar el armado de la oposición y discutir proyectos legislativos del ámbito deportivo provincial.
  • La llegada del exsecretario presidencial genera repercusiones en el PJ local mientras la Legislatura de Tucumán debate iniciativas sobre deportes y dinámicas políticas locales.
  • La visita busca consolidar la estrategia del PRO en Tucumán de cara a próximos comicios, reconfigurando alianzas provinciales e impulsando la agenda legislativa local.
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