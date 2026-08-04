La visita del armador de Macri, pesar en el PJ y los proyectos en Deportes en la Legislatura

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Resumen para apurados
- Fernando De Andreis, armador político de Macri, visitó Tucumán para encarar el armado de la oposición y discutir proyectos legislativos del ámbito deportivo provincial.
- La llegada del exsecretario presidencial genera repercusiones en el PJ local mientras la Legislatura de Tucumán debate iniciativas sobre deportes y dinámicas políticas locales.
- La visita busca consolidar la estrategia del PRO en Tucumán de cara a próximos comicios, reconfigurando alianzas provinciales e impulsando la agenda legislativa local.
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