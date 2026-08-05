Es tucumano, se formó en un club creado por un centro de estudiantes y hoy vive del futsal en Italia

Un club que nació en el colegio

La historia de Liza dentro del futsal comenzó en San Martín, aunque su crecimiento deportivo estuvo íntimamente ligado a Gymnas Futsal. El club nació como una iniciativa del Centro de Estudiantes del Gymnasium de la Universidad Nacional de Tucumán, colegio al que asistía Baltazar. La idea surgió para trasladar a una competencia organizada los partidos que compartían diariamente los alumnos y, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en uno de los proyectos más sólidos de la disciplina en la provincia.