Pablo Quirno también pidió la renuncia de Victoria Villarruel: "Que dé un paso al costado"

La frase de Villarruel que generó la reacción del Gobierno

Frente a esos dichos, Quirno consideró que la vicepresidenta no puede continuar en su rol si mantiene esa postura sobre el jefe de Estado. "Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete, si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.