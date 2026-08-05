Política

Pablo Quirno también pidió la renuncia de Victoria Villarruel: "Que dé un paso al costado"

El canciller cuestionó con dureza a la vicepresidenta y la acusó de intentar generar desestabilización desde el inicio del Gobierno.

UN PASO AL COSTADO.Pablo Quirno también pidió la renuncia de Victoria Villarruel.
"UN PASO AL COSTADO".Pablo Quirno también pidió la renuncia de Victoria Villarruel.
Hace 32 Min

Resumen para apurados

  • Este miércoles en Argentina, el canciller Pablo Quirno exigió la renuncia de la vicepresidenta Victoria Villarruel tras cuestionar ella la salud mental del presidente Javier Milei.
  • El reclamo responde a cruces en redes sociales entre Villarruel y oficialistas. Quirno sumó su pedido al de Diego Santilli, acusando a la funcionaria de desestabilización.
  • El enfrentamiento evidencia una grieta profunda en el oficialismo, anticipando mayores tensiones políticas e institucionales entre la Presidencia y el Senado nacional.
Resumen generado con IA

La tensión dentro del oficialismo volvió a escalar este miércoles luego de que el canciller Pablo Quirno reclamara que la vicepresidenta Victoria Villarruel "dé un paso al costado", en respuesta a las declaraciones en las que la titular del Senado puso en duda la salud mental del presidente Javier Milei.

Así, Quirno se sumó así a los cuestionamientos expresados durante el fin de semana por el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, quien también había reclamado que la vicepresidenta abandonara su cargo. "Que se corra", sostuvo el canciller durante una entrevista con la señal A24.

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La polémica se originó después de que Villarruel afirmara en un intercambio por redes sociales con la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Lilia Lemoine, que Milei tiene "persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y exterior" y que siente una "genuina preocupación por su estado".

La frase de Villarruel que generó la reacción del Gobierno

Frente a esos dichos, Quirno consideró que la vicepresidenta no puede continuar en su rol si mantiene esa postura sobre el jefe de Estado. "Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete, si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra", sostuvo el ministro de Relaciones Exteriores.

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También señaló que observa una intención de Villarruel de afectar el funcionamiento del Gobierno. "Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar a la Argentina a un lugar, con mucho esfuerzo de los argentinos. Esto no es lo que corresponde de un vicepresidente, que lo que tiene que hacer es acompañar", afirmó.

La acusación de Quirno contra la vicepresidenta por su rol en el oficialismo

Además, remarcó que la vicepresidenta "hace este tipo de comentarios constantemente" y aseguró que sus manifestaciones son "contrarios a la autoridad presidencial".

"Yo estoy pidiendo que dé un paso al costado porque no es procedente hablar de un presidente de esa manera", argumentó.

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Quirno también fue más allá y aseguró que "es sabido que desde el principio del gobierno ha tratado de generar desestabilización". En ese sentido, sostuvo que Villarruel "se presentaba en los primeros tres meses a diferentes actores diciendo 'No se preocupen, si pasa algo, yo estoy'".

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