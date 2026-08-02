La interna libertaria: Victoria Villarruel redobló la pelea con Diego Santilli

A través de un mensaje publicado en la red social X, Villarruel evitó mencionar a Santilli por su nombre, aunque dejó en claro que se refería a él. “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió. Además, calificó de “parásitos” a quienes impulsan ese tipo de planteos y defendió la legitimidad de la fórmula presidencial al señalar que junto a Javier Milei surgieron para “quebrar la hegemonía” de la dirigencia tradicional. “Sea democrático y respete el voto popular”, concluyó.