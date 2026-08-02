Política

La interna libertaria: Victoria Villarruel redobló la pelea con Diego Santilli

La vicepresidenta respondió al pedido de renuncia y lo acusó de integrar la "casta".

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Hace 2 Hs

La escalada de tensión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo este viernes. Luego de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, le pidiera públicamente que renunciara si no comparte el rumbo de la gestión, la titular del Senado respondió con dureza y lo acusó de representar a la “casta política” que, según sostuvo, fue derrotada por La Libertad Avanza en las elecciones de 2023.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Villarruel evitó mencionar a Santilli por su nombre, aunque dejó en claro que se refería a él. “Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria”, escribió. Además, calificó de “parásitos” a quienes impulsan ese tipo de planteos y defendió la legitimidad de la fórmula presidencial al señalar que junto a Javier Milei surgieron para “quebrar la hegemonía” de la dirigencia tradicional. “Sea democrático y respete el voto popular”, concluyó.

La respuesta llegó pocas horas después de que Santilli cuestionara con dureza las declaraciones de la vicepresidenta sobre Javier Milei. Durante una entrevista en Radio Mitre, el funcionario consideró que sus expresiones eran una “barbaridad”, un “disparate” y una muestra de “falta de sentido común”. Consultado sobre la continuidad de Villarruel en el cargo, fue categórico: “Que dé un paso al costado. Si cree que es así, que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”.

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El jefe de Gabinete también sostuvo que los cuestionamientos de la vicepresidenta resultan incompatibles con el rol que ocupa dentro del Ejecutivo y la acusó de obstaculizar permanentemente la gestión nacional.

El mensaje que encendió la polémica

El enfrentamiento se originó el jueves, cuando el presidente Javier Milei compartió en su cuenta de X una publicación de la diputada Lilia Lemoine. En ese mensaje, la legisladora acusaba a Villarruel y a la diputada Marcela Pagano de actuar coordinadamente contra el Gobierno, impulsar un supuesto juicio político contra el mandatario y mantener vínculos con sectores del peronismo.

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La vicepresidenta reaccionó de inmediato y respondió en varias publicaciones. En primer lugar calificó esas acusaciones como una “locura galopante” y afirmó que el “delirio” parecía contagioso. Más tarde elevó el tono de sus críticas al cuestionar directamente al Presidente. “El presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez. Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas”, escribió.

Finalmente, difundió el mensaje que terminó de profundizar el conflicto interno. Allí manifestó su “genuina preocupación” por el estado del mandatario y cuestionó que replicara “insensateces e inventos”, tanto en el país como en el exterior, declaraciones que derivaron en la respuesta pública de Santilli.

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