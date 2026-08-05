Un hombre denunció durante un año que su ex pareja lo agredía, pero la Justicia tardó meses en protegerlo

Más problemas y archivos

Esa resolución no hizo otra cosa que incrementar los ataques contra el profesional. La ex esposa, según relataron los defensores, continuó hostigando a J.A.O. con amenazas y realizando falsas denuncias en su contra, así como también contra su pareja. Cada una de sus presentaciones era desestimada y las de la mujer, aceptadas por la Justicia. Pero hubo otra situación que marcó un antes y un después en el caso.