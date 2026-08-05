Seguridad

Un hombre denunció durante un año que su ex pareja lo agredía, pero la Justicia tardó meses en protegerlo

El caso de un ingeniero tucumano que denunció reiteradamente a su ex esposa reavivó la discusión sobre cómo responde el sistema ante las presentaciones de varones que aseguran ser víctimas de violencia.

TRÁMITES. El ingeniero debió recurrir varias veces a los tribunales para demostrar que él era una víctima.
TRÁMITES. El ingeniero debió recurrir varias veces a los tribunales para demostrar que él era una víctima.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un ingeniero tucumano sufrió agresiones de su exesposa durante un año y la Justicia demoró meses en protegerlo tras desestimar inicialmente sus denuncias por sesgos de género.
  • La fiscalía desestimó sus alertas hasta que videos y un ataque en su departamento probaron los hechos, logrando el sobreseimiento del hombre y la preventiva de la mujer.
  • El caso reaviva el debate sobre los obstáculos de los varones para acceder a la justicia en situaciones de violencia familiar, ante precedentes trágicos como el de Chaco.
Resumen generado con IA

“Él tiene miedo de que en cualquier momento le pase lo mismo que a (Matías) Álvarez Guardia, el chaqueño que fue asesinado por su pareja en Chaco”, sostuvieron Gonzalo Ascárate y Macario Santamarina, defensores de un hombre que peregrinó durante un año para que la Justicia lo protegiera de la violencia que sufría por parte de su ex pareja.

Todo comenzó en marzo de 2025, cuando una pareja resolvió divorciarse y un juez del fuero civil decidió que J.A.O. quedara a cargo de la custodia de sus tres hijos. A partir de ese momento, el ingeniero comenzó a sufrir actos de hostigamiento por parte de su ex esposa, M.C.P.

Violencia de género contra hombres: “Las víctimas dudan de hacer las denuncias por vergüenza”

Violencia de género contra hombres: “Las víctimas dudan de hacer las denuncias por vergüenza”

El hecho más grave se registró el 3 de octubre del año pasado, cuando la mujer atacó al profesional en 25 de Mayo y Corrientes mientras circulaba en su camioneta junto a sus tres hijos. Él se dirigió a la seccional 1ª y denunció el caso. Ella también hizo una presentación en la misma sede policial, asegurando que él la había atacado mientras corría por la plaza Urquiza.

Tal como lo indican las normas vigentes, los efectivos de la fuerza iniciaron actuaciones y enviaron ambos expedientes a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Los funcionarios decidieron desestimar la denuncia realizada por el hombre y darle curso a la de la mujer, enviándola a una fiscalía de género.

Ascárate y Santamarina, como defensores, comenzaron a solicitar una serie de medidas para demostrar que su asistido era la víctima en este caso. La fiscalía analizó las imágenes de las cámaras de seguridad y comprobó que el ingeniero decía la verdad. Recién a fines de noviembre logró que se le dictara una medida de protección a su favor y el sobreseimiento de la causa que se le había iniciado.

PRUEBA. Un análisis de la Policía sirvió para demostrar cómo fue el ataque de la mujer en plena calle de Barrio Norte. PRUEBA. Un análisis de la Policía sirvió para demostrar cómo fue el ataque de la mujer en plena calle de Barrio Norte.

Más problemas y archivos

Esa resolución no hizo otra cosa que incrementar los ataques contra el profesional. La ex esposa, según relataron los defensores, continuó hostigando a J.A.O. con amenazas y realizando falsas denuncias en su contra, así como también contra su pareja. Cada una de sus presentaciones era desestimada y las de la mujer, aceptadas por la Justicia. Pero hubo otra situación que marcó un antes y un después en el caso.

La joven acusada de matar a su novio en Chaco fue imputada por homicidio agravado por el vínculo

La joven acusada de matar a su novio en Chaco fue imputada por homicidio agravado por el vínculo

El 20 de abril pasado, M.C.P. ingresó al edificio de Barrio Norte donde residía su ex marido, cuando este almorzaba con su grupo familiar. Tocó el timbre y, cuando le abrieron la puerta, ingresó al departamento y agredió al hombre delante de sus hijos. En esta oportunidad, vecinos y la empleada doméstica terminaron testificando.

Por esa causa, la mujer fue acusada de lesiones agravadas por el vínculo y por haber incumplido una medida judicial. Le dictaron la prisión preventiva por tres meses, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario. La medida vence en los próximos días y aún no se sabe si el caso se cerrará con un juicio abreviado o irá a debate oral.

ANTECEDENTE. El crimen de Matías Álvarez en Chaco reabre el debate sobre las denuncias de violencia de género contra hombres. ANTECEDENTE. El crimen de Matías Álvarez en Chaco reabre el debate sobre las denuncias de violencia de género contra hombres.

Acceso a la Justicia y algo más

“La violencia de género como pauta hermenéutica no debe generar, como contrapunto, condiciones de acceso a la Justicia sumamente difíciles para los varones en su búsqueda de una respuesta o solución a problemas de índole penal”, sostuvo Ascárate en una entrevista con LA GACETA.

El profesional explicó además: “Los varones que denuncian situaciones de violencia muchas veces se ven sujetos a criterios restrictivos de interpretación de sus casos, o a archivos injustificados sin las debidas diligencias mínimas para comprobar que los hechos denunciados realmente existieron. Estamos hablando de situaciones que también merecen la protección del Estado, como ocurre con toda persona que acuda o solicite medidas de protección ante las autoridades”.

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

“El contexto de sociedad patriarcal que se estudia en las temáticas de género provoca también que los varones sientan vergüenza de denunciar acciones de violencia en su contra cuando la autora es una mujer”, sostuvo el profesional en una entrevista con LA GACETA. “Esa situación conlleva a que muchos de estos episodios, tan reprochables como cualquier agresión contra una mujer, terminen ocultos por la falta de denuncia o silenciados por el sistema, porque no los investiga”, finalizó.

Dónde se puede denunciar

El crimen del joven chaqueño desató una polémica a nivel nacional. Se supo que la víctima había realizado al menos dos denuncias contra la joven acusada del homicidio. En esa provincia ahora se analiza, como históricamente ocurre en este tipo de casos, qué sucedió con esas presentaciones. Aún no se determinó si llegaron al Poder Judicial y cuál fue el tratamiento que se les dio.

“Las víctimas de estos hechos pueden denunciar los casos en cualquier dependencia policial o al servicio 911. El personal está advertido de esta situación y su tratamiento está protocolizado”, aseguró el jefe de Policía, Joaquín Girvau, en una entrevista con LA GACETA.

Temas Violencia de géneroJoaquín GirvauGonzalo Ascárate
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La hermana del joven asesinado en Chaco denunció que la acusada ya tenía dos denuncias por violencia: Mi hermano quiso dejarla muchas veces

La hermana del joven asesinado en Chaco denunció que la acusada ya tenía dos denuncias por violencia: "Mi hermano quiso dejarla muchas veces"

Giro en el crimen de Matías Álvarez en Chaco: denuncian contradicciones y la desaparición del celular y los ahorros

Giro en el crimen de Matías Álvarez en Chaco: denuncian contradicciones y la desaparición del celular y los ahorros

Chaco: una mujer de 60 años se entregó tras haber asesinado a puñaladas a su propia hija

Chaco: una mujer de 60 años se entregó tras haber asesinado a puñaladas a su propia hija

Facundo Moyano quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

Facundo Moyano quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

Lo más popular
Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra
1

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
2

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron
3

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
4

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán
5

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur
2

La efervescencia de Jaldo y el silencio de Manzur

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
3

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos
4

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?
5

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Más Noticias
El papa León XIV visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

El papa León XIV visitará Argentina en noviembre durante una gira por Sudamérica

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Vecinos de un barrio cerrado de Yerba Buena impidieron un asalto en la casa de Roberto Sagra

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Después de la niebla y la llovizna, así estará hoy el tiempo en Tucumán

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Lebbos denunció que están paralizadas 25 causas derivadas del caso de Paulina

Violencia de género contra hombres: “Las víctimas dudan de hacer las denuncias por vergüenza”

Violencia de género contra hombres: “Las víctimas dudan de hacer las denuncias por vergüenza”

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

Jaldo cambió más de una decena de funcionarios en los que va de su gestión: quiénes se fueron y quiénes se sumaron

La presentación formal de Alberto Lebbos ante el Ministerio de Justicia de la Nación

La presentación formal de Alberto Lebbos ante el Ministerio de Justicia de la Nación

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

¿Cuáles son las zonas con más deudores en Tucumán?

Comentarios