Un hombre denunció durante un año que su ex pareja lo agredía, pero la Justicia tardó meses en protegerlo
El caso de un ingeniero tucumano que denunció reiteradamente a su ex esposa reavivó la discusión sobre cómo responde el sistema ante las presentaciones de varones que aseguran ser víctimas de violencia.
Resumen para apurados
- Un ingeniero tucumano sufrió agresiones de su exesposa durante un año y la Justicia demoró meses en protegerlo tras desestimar inicialmente sus denuncias por sesgos de género.
- La fiscalía desestimó sus alertas hasta que videos y un ataque en su departamento probaron los hechos, logrando el sobreseimiento del hombre y la preventiva de la mujer.
- El caso reaviva el debate sobre los obstáculos de los varones para acceder a la justicia en situaciones de violencia familiar, ante precedentes trágicos como el de Chaco.
“Él tiene miedo de que en cualquier momento le pase lo mismo que a (Matías) Álvarez Guardia, el chaqueño que fue asesinado por su pareja en Chaco”, sostuvieron Gonzalo Ascárate y Macario Santamarina, defensores de un hombre que peregrinó durante un año para que la Justicia lo protegiera de la violencia que sufría por parte de su ex pareja.
Todo comenzó en marzo de 2025, cuando una pareja resolvió divorciarse y un juez del fuero civil decidió que J.A.O. quedara a cargo de la custodia de sus tres hijos. A partir de ese momento, el ingeniero comenzó a sufrir actos de hostigamiento por parte de su ex esposa, M.C.P.
El hecho más grave se registró el 3 de octubre del año pasado, cuando la mujer atacó al profesional en 25 de Mayo y Corrientes mientras circulaba en su camioneta junto a sus tres hijos. Él se dirigió a la seccional 1ª y denunció el caso. Ella también hizo una presentación en la misma sede policial, asegurando que él la había atacado mientras corría por la plaza Urquiza.
Tal como lo indican las normas vigentes, los efectivos de la fuerza iniciaron actuaciones y enviaron ambos expedientes a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. Los funcionarios decidieron desestimar la denuncia realizada por el hombre y darle curso a la de la mujer, enviándola a una fiscalía de género.
Ascárate y Santamarina, como defensores, comenzaron a solicitar una serie de medidas para demostrar que su asistido era la víctima en este caso. La fiscalía analizó las imágenes de las cámaras de seguridad y comprobó que el ingeniero decía la verdad. Recién a fines de noviembre logró que se le dictara una medida de protección a su favor y el sobreseimiento de la causa que se le había iniciado.
Más problemas y archivos
Esa resolución no hizo otra cosa que incrementar los ataques contra el profesional. La ex esposa, según relataron los defensores, continuó hostigando a J.A.O. con amenazas y realizando falsas denuncias en su contra, así como también contra su pareja. Cada una de sus presentaciones era desestimada y las de la mujer, aceptadas por la Justicia. Pero hubo otra situación que marcó un antes y un después en el caso.
El 20 de abril pasado, M.C.P. ingresó al edificio de Barrio Norte donde residía su ex marido, cuando este almorzaba con su grupo familiar. Tocó el timbre y, cuando le abrieron la puerta, ingresó al departamento y agredió al hombre delante de sus hijos. En esta oportunidad, vecinos y la empleada doméstica terminaron testificando.
Por esa causa, la mujer fue acusada de lesiones agravadas por el vínculo y por haber incumplido una medida judicial. Le dictaron la prisión preventiva por tres meses, pero bajo la modalidad de arresto domiciliario. La medida vence en los próximos días y aún no se sabe si el caso se cerrará con un juicio abreviado o irá a debate oral.
Acceso a la Justicia y algo más
“La violencia de género como pauta hermenéutica no debe generar, como contrapunto, condiciones de acceso a la Justicia sumamente difíciles para los varones en su búsqueda de una respuesta o solución a problemas de índole penal”, sostuvo Ascárate en una entrevista con LA GACETA.
El profesional explicó además: “Los varones que denuncian situaciones de violencia muchas veces se ven sujetos a criterios restrictivos de interpretación de sus casos, o a archivos injustificados sin las debidas diligencias mínimas para comprobar que los hechos denunciados realmente existieron. Estamos hablando de situaciones que también merecen la protección del Estado, como ocurre con toda persona que acuda o solicite medidas de protección ante las autoridades”.
“El contexto de sociedad patriarcal que se estudia en las temáticas de género provoca también que los varones sientan vergüenza de denunciar acciones de violencia en su contra cuando la autora es una mujer”, sostuvo el profesional en una entrevista con LA GACETA. “Esa situación conlleva a que muchos de estos episodios, tan reprochables como cualquier agresión contra una mujer, terminen ocultos por la falta de denuncia o silenciados por el sistema, porque no los investiga”, finalizó.
Dónde se puede denunciar
El crimen del joven chaqueño desató una polémica a nivel nacional. Se supo que la víctima había realizado al menos dos denuncias contra la joven acusada del homicidio. En esa provincia ahora se analiza, como históricamente ocurre en este tipo de casos, qué sucedió con esas presentaciones. Aún no se determinó si llegaron al Poder Judicial y cuál fue el tratamiento que se les dio.
“Las víctimas de estos hechos pueden denunciar los casos en cualquier dependencia policial o al servicio 911. El personal está advertido de esta situación y su tratamiento está protocolizado”, aseguró el jefe de Policía, Joaquín Girvau, en una entrevista con LA GACETA.