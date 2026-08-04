Milei calificó a Villarruel de "opositora e intrascendente" y la acusó de replicar el discurso kirchnerista

Villarruel volvió a vincular el encuentro deportivo con la Guerra de Malvinas mediante publicaciones que tildaban a los británicos de “piratas usurpadores”, además de subir videos de soldados de 1982 alegando que “no era un partido más”. Milei advirtió que los dichos de la vicepresidenta generaron rispideces diplomáticas con Londres que requirieron contactos de contención, criticando la gestualidad de su compañera de fórmula en el terreno internacional.