Milei calificó a Villarruel de "opositora e intrascendente" y la acusó de replicar el discurso kirchnerista

El presidente Javier Milei volvió a embestir con dureza contra la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien catalogó como una “opositora” e “intrascendente” dentro del esquema gubernamental.
En declaraciones radiales, el mandatario respondió a los recientes dichos de la titular del Senado -quien había manifestado su “preocupación” por la salud de Milei y lo acusó de difundir “persecuciones imaginarias”- manifestando que sus posturas replican el discurso kirchnerista.
A su vez, minimizó que desde su entorno lo tilden de “loco” y se tomó la calificación como un halago, al remarcar que “los enamorados del statu quo tratan de loco al que quiere cambiar las cosas”.
El distanciamiento entre ambos líderes libertarios sumó un nuevo capítulo a raíz del triunfo de la selección argentina ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.
Villarruel volvió a vincular el encuentro deportivo con la Guerra de Malvinas mediante publicaciones que tildaban a los británicos de “piratas usurpadores”, además de subir videos de soldados de 1982 alegando que “no era un partido más”. Milei advirtió que los dichos de la vicepresidenta generaron rispideces diplomáticas con Londres que requirieron contactos de contención, criticando la gestualidad de su compañera de fórmula en el terreno internacional.
Finalmente, el Jefe de Estado cuestionó con dureza las alianzas y señales políticas desplegadas por Villarruel en el último tiempo. En particular, Milei tildó de “raras” y “casta” sus fotos junto a los gobernadores kirchneristas Gildo Insfrán y Ricardo Quintela, como así también su histórico encuentro en Madrid con la ex presidenta Isabel Perón.