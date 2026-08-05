Interna en el oficialismo: Patricia Bullrich tildó de "mamarracho jurídico" una decisión de Victoria Villarruel

El decreto en cuestión permite que Fernández Sagasti se conecte desde la Legislatura de Mendoza, otorgándole a su participación el mismo valor que el de un legislador presente para el quórum y la votación de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. “Villarruel atentó contra el reglamento, que es algo que no se puede tocar, y mucho menos ella que no es senadora. Se pasó cuatro pueblos”, remató la jefa de la bancada oficialista.