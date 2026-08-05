Política

Caso Facundo Moyano: el abogado de Candela Arizaga contó que la joven "sintió miedo"

La pareja del ex diputado mencionó a un presunto proveedor de drogas. La causa continúa bajo investigación por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad.

Candela Arizaga y Facundo Moyano protagonizaron un confuso episodio en Buenos Aires.
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El abogado de Candela Arizaga afirmó que la joven sintió miedo y escapó del departamento de Facundo Moyano en Belgrano, señalando la presencia de un proveedor de drogas.
  • El hecho ocurrió en agosto tras un consumo de cocaína. La joven huyó descalza y sufrió lesiones menores, aunque pericias iniciales descartaron agresiones físicas directas.
  • La causa avanza bajo la carátula de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, a la espera de la declaración formal de la joven cuando recupere la estabilidad.
Resumen generado con IA

Candela Arizaga comenzó a reconstruir el confuso episodio que protagonizó junto a Facundo Moyano en un departamento del barrio porteño de Belgrano. Según relató su abogado, Diego Sorto, la joven recordó situaciones de miedo durante las horas que compartió con el sindicalista y mencionó la presencia de un supuesto dealer apodado "Pinocho".

Así lo aseguró el letrado tras una extensa reunión con su clienta, de la que también participaron familiares y una amiga de Arizaga. Según explicó, la joven se encontraba desbordada emocionalmente, con dificultades para reconstruir lo sucedido y en un estado de agotamiento.

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"Estuve tres horas con ella durante toda la tarde tratando de recordar las dos noches, los dos días esos que pasó", expresó Sorto en declaraciones al programa LAM, consignó Infobae. 

Cómo fue el relato de Candela Arizaga

De acuerdo con el abogado, todo comenzó el domingo 2 de agosto. Candela contó que, tras asistir al partido entre River Plate y Rosario Central, fue junto a Moyano a su domicilio.

Se sabe que en ese lugar hubo consumo de cocaína, aunque la investigación busca determinar qué ocurrió desde ese momento hasta que la joven salió corriendo desesperada y semidesnuda durante la madrugada del martes.

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Sorto afirmó que su clienta recordó haber sentido miedo dentro del departamento y que decidió escapar en medio de una situación confusa. "En un momento sentí miedo, me escapé", transmitió el abogado sobre las palabras de Candela.

Además, indicó que la joven aportó el apodo de un supuesto dealer conocido como "Pinocho", quien, según su versión, habría sido convocado por Moyano para suministrar droga durante el encuentro.

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"Hay un montón de situaciones que el fiscal va a tener que escuchar", sostuvo Sorto.

Qué revelaron las pericias

Respecto del estado físico de la joven, el abogado explicó que presentaba lesiones en la planta del pie por haber escapado descalza y un golpe en una rodilla.

Las primeras pericias respaldan esa parte del relato. La médica legista que la examinó encontró únicamente un raspón en una de sus rodillas, compatible con una caída durante la carrera.

En ese sentido, Sorto afirmó que no existen señales de agresión física por parte de Moyano, aunque remarcó que "lo que va a tener claramente es una violencia psicológica tremenda".

Candela Arizaga declaró que Facundo Moyano no la golpeó ni la encerró

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También señaló que Candela todavía no estaba en condiciones de declarar ante la Justicia debido a su estado emocional y describió su testimonio como confuso. "Por momentos te asevera cosas y después las cambia. Va polulando", detalló.

Asimismo, el abogado indicó que la familia y el entorno de la joven sostienen que ella no consumía drogas antes de iniciar su relación con Moyano, vínculo que comenzó a principios de este año.

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