Política

Candela Arizaga declaró que Facundo Moyano no la golpeó ni la encerró

La joven sostuvo que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes, aunque según un primer informen policial, cuando fue encontrada en la calle, Candela Arizaga dijo que había sido atacada.

Candela Arizaga y Facundo Moyano protagonizaron un confuso episodio en Buenos Aires.
Candela Arizaga y Facundo Moyano protagonizaron un confuso episodio en Buenos Aires.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Candela Arizaga negó hoy en Buenos Aires que Facundo Moyano la haya agredido o encerrado, y atribuyó el incidente en Belgrano al consumo de estupefacientes.
  • La policía halló a la pareja tras un llamado al 911. Un informe inicial indicaba agresión, pero la revisión médica solo constató una lesión menor en la rodilla por una caída.
  • El fiscal investiga la causa por lesiones y privación de la libertad, y definirá en 24 horas si Moyano recupera la libertad o si solicita su prisión preventiva.
Resumen generado con IA

Candela Arizaga, la presunta víctima de Facundo Moyano, declaró ante personal de la Policía de la Ciudad y negó haber sido golpeada y encerrada por el sindicalista.

Arizaga, de 23 años, declaró en el hospital Pirovano, donde había sido trasladada por el Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME), ante personal de la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.

Quién es Candela Arizaga, la influencer y expareja de L-Gante involucrada en el episodio con Facundo Moyano

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“Arizaga dijo que Moyano no le pegó. Sostuvo que el sindicalista no le hizo nada y que toda la situación que se vivió fue producto del consumo de estupefacientes”, señaló el diario La Nación.

Una médica legista que revisó a la joven informó sobre una lesión en una de sus rodillas que se pudo haber producido cuando Arizaga cayó en la calle.

La declaración ante los oficiales de la División Protección Familiar difiere de un primer informe policial donde se sostenía que cuando Moyano y Arizaga, que estaba semidesdunada, fueron encontrados en Sucre y Virrey Vertiz, en Belgrano, la joven dijo que había sido agredida.

La investigación de lo sucedido está a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte del Ministerio Público de la Ciudad, quien convaliudó la detención de Moyano. El sindicalista fue imputadoor los delitos de lesiones leves y privación ilegal de la libertad en contexto de violencia de género.

“El fiscal tiene 24 horas, prorrogables por otras 24, para recolectar la evidencia del caso necesaria para hacer la audiencia de intimación del hecho. Luego, le comunica al imputado si queda en libertad, si se le aplican restricciones a esa libertad o si se pide la prisión preventiva ante el juzgado interventor”, explicaron fuentes judiciales.

El representante del Ministerio Público Fiscal porteño solicitó ante la jueza en lo penal, contravencional y de faltas, Julia Correa, el allanamiento del departamento de Moyano, situado en avenida Libertador 5400, en Belgrano, donde hay una consigna policial.

Según La Nación, Moyano se negó a hacerse los estudios de sangre y de orina.

Todo comenzó hoy a las 5.03 cuando personal de la Comisaría Vecinal 13A de la Policía de la Ciudad llegó a un edificio de la avenida del Libertador 5400 tras una llamada al número de emergencias 911.

Al llegar al lugar, los uniformados se entrevistaron con el encargado de seguridad del edificio, quien refirió que un hombre y una joven habían salido “tras una incidencia” y caminaron por la avenida del Libertador.

Finalmente, la pareja fue encontarda por el personal policial en Sucre y Virrey Vertiz.

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