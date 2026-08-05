Política

Facundo Moyano fue liberado, pero con medidas restrictivas

“Está todo aclarado”, dijo el ex diputado nacional al retirarse de la fiscalía. Arizaga negó haber sido agredida físicamente por el ex diputado.

LIBRE. Luego de declarar durante casi una hora ante la Unidad de Flagrancia Norte, Moyano recuperó la libertad captura de video
LIBRE. Luego de declarar durante casi una hora ante la Unidad de Flagrancia Norte, Moyano recuperó la libertad captura de video
Por Nahuel Toledo Hace 4 Hs

La Justicia avanza en la investigación por un episodio dramático ocurrido durante la madrugada de ayer en el departamento del ex diputado y dirigente sindical Facundo Moyano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Tras el hecho, el referente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) fue detenido de manera provisoria por orden del fiscal Julián Pistone, imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese marco, tras la indagatoria formal ante la Justicia, se dispuso la liberación de Moyano, aunque supeditada al estricto cumplimiento de la prohibición de acercamiento y de contacto hacia Candela Arizaga mientras prosigue la causa.

Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Belgrano: secuestraron celulares y no encontraron drogas

Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Belgrano: secuestraron celulares y no encontraron drogas

El episodio

El caso tomó trascendencia pública tras la difusión de registros audiovisuales de las cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes se observa a la influencer de 23 años, corriendo desorientada por el medio de la avenida Libertador al escapar de la propiedad. Poco después de la secuencia, la joven fue asistida en la vía pública por personal del SAME y trasladada de urgencia al hospital Pirovano para recibir atención médica.

VIDEO. Arizaga fue captada por las cámaras de avenida Libertador captura de video VIDEO. Arizaga fue captada por las cámaras de avenida Libertador captura de video

Arizaga permaneció internada durante diez horas en el cuarto piso del nosocomio porteño, donde los profesionales de la salud le realizaron diversos estudios clínicos y un procedimiento de desintoxicación. Después de completar el protocolo médico, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó que la joven recibió la alta médica y pudo retirarse del establecimiento acompañada por sus familiares.

Pruebas

En el plano judicial, el expediente sumaba giros contradictorios con el correr de las horas. Aunque el informe policial inicial indicaba que la joven había señalado al ex legislador por una supuesta agresión física, la influencer negó posteriormente ante la Policía y la Unidad de Violencia de Género haber sufrido una privación ilegítima de la libertad o golpes por parte de Moyano, asegurando que el conflicto se descontroló por un elevado consumo de drogas.

RELATO. Arizaga negó haber sido golpeada. RELATO. Arizaga negó haber sido golpeada.

No obstante, los peritajes incorporados a la causa constataron que la joven presentaba lesiones leves en las rodillas, las muñecas y las uñas. Según la evaluación de la médica legista, la lastimadura observada en la rodilla es compatible con una caída sufrida en la calle durante la huida. Ante este panorama, los investigadores dispusieron medidas cautelares de restricción de acercamiento y prohibición de contacto entre ambas partes.

Salieron a la luz nuevos videos del caso Facundo Moyano: qué muestran las cámaras de seguridad

Salieron a la luz nuevos videos del caso Facundo Moyano: qué muestran las cámaras de seguridad

En el marco de las diligencias ordenadas por la fiscalía se llevó a cabo un allanamiento en el inmueble de Moyano que se extendió por más de dos horas. El operativo policial se enfocó en buscar estupefacientes, retirar las grabaciones de las cámaras de seguridad internas y revisar la propiedad para identificar el lugar del presunto consumo. Si bien los efectivos secuestraron dos teléfonos celulares, el procedimiento conclusiones sin el hallazgo de sustancias ilícitas en el lugar.

ACUSADO. Moyano quedó, en un principio, privado de su libertad. ACUSADO. Moyano quedó, en un principio, privado de su libertad.

Defensa

Desde las puertas del hospital Pirovano, el abogado de la influencer, Diego Storto, anticipó que su defendida ampliará la declaración testimonial en las próximas horas para precisar los detalles del hecho. El letrado explicó que el primer testimonio fue muy escueto debido al estado en que se encontró la joven y remarcó que sufrió un pico extremo que no pudo manejar, aclarando que la calificación legal definitiva dependerá de cómo decida avanzar su cliente en el expediente.

Para reconstruir con exactitud lo sucedido, la fiscalía continúa recolectando elementos de prueba mediante la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de nuevos testimonios.

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