Facundo Moyano fue liberado, pero con medidas restrictivas

La Justicia avanza en la investigación por un episodio dramático ocurrido durante la madrugada de ayer en el departamento del ex diputado y dirigente sindical Facundo Moyano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Tras el hecho, el referente del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (Sutpa) fue detenido de manera provisoria por orden del fiscal Julián Pistone, imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese marco, tras la indagatoria formal ante la Justicia, se dispuso la liberación de Moyano, aunque supeditada al estricto cumplimiento de la prohibición de acercamiento y de contacto hacia Candela Arizaga mientras prosigue la causa.