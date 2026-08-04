Escándalo en Belgrano: detuvieron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Resumen para apurados
- La Policía de la Ciudad detuvo en Belgrano al exdiputado Facundo Moyano tras un violento episodio con su pareja, quien salió a la calle pidiendo auxilio de madrugada.
- La joven huyó semidesnuda del departamento y la policía intervino de inmediato. Según partes policiales, ambos presentaban signos de estar bajo efectos de estupefacientes.
- La Justicia investiga posibles agresiones previas para definir la situación procesal del dirigente sindical, hecho que impacta gravemente en su perfil público y gremial.
El exdiputado y actual secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, protagonizó un violento episodio en el barrio porteño de Belgrano que terminó con su detención. El hecho, que causó conmoción entre los vecinos de la zona, ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en las inmediaciones de la Avenida del Libertador.
Un dramático pedido de auxilio en plena calle
La secuencia se inició cuando una joven, cuya identidad se mantiene en reserva, salió corriendo de un edificio de la zona sin ropa y en un evidente estado de desesperación. Según los primeros reportes, Moyano salió tras ella, intentando alcanzarla, momento en el cual fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad que patrullaban la zona.
“Vi a una chica corriendo por la calle; pedía ayuda a los gritos”, relató un vecino en declaraciones radiales, al describir una escena de extrema tensión. La intervención policial fue inmediata para resguardar a la mujer y controlar al dirigente sindical, quien se encontraba en plena vía pública al momento del arresto.
Operativo médico y presunto consumo de sustancias
Tras la detención, se desplegó un amplio operativo que incluyó la presencia de ambulancias del SAME para asistir a los involucrados. De acuerdo con el parte policial al que tuvieron acceso fuentes judiciales, ambos presentarían signos de encontrarse “bajo los efectos de estupefacientes”, factor que habría desencadenado el comportamiento errático y el posterior altercado.
La Justicia ahora intenta determinar las circunstancias exactas de lo ocurrido dentro del departamento y si existieron agresiones físicas previas a la salida de la joven a la calle. Por el momento, la zona permaneció con cortes parciales de tránsito debido al despliegue de las fuerzas de seguridad y el personal sanitario en una de las arterias más importantes de la Capital Federal.