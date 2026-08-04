Escándalo en Belgrano: detuvieron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

El exdiputado y actual secretario adjunto del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, protagonizó un violento episodio en el barrio porteño de Belgrano que terminó con su detención. El hecho, que causó conmoción entre los vecinos de la zona, ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en las inmediaciones de la Avenida del Libertador.