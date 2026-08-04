Salieron a la luz nuevos videos del caso Facundo Moyano: qué muestran las cámaras de seguridad

Un nuevo video mostró el momento en que el ex diputado Facundo Moyano persigue a la modelo Candela Arizaga, de 23 años, luego de que ella saliera de su departamento, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Hasta ahora, esa secuencia solo había sido mencionada en los testimonios sobre el episodio, pero las imágenes reveladas aportan un nuevo registro visual de lo ocurrido.