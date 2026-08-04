Salieron a la luz nuevos videos del caso Facundo Moyano: qué muestran las cámaras de seguridad

Resumen para apurados
- Cámaras revelaron a Facundo Moyano persiguiendo a su pareja Candela Arizaga en Belgrano tras un altercado de madrugada, hecho por el que fue imputado.
- La joven huyó semidesnuda del departamento y recorrió cuatro cuadras antes de la llegada policial. Moyano quedó imputado por lesiones y privación de la libertad.
- Los nuevos videos se incorporarán a la causa judicial a cargo del fiscal Pistone, quien ordenó el allanamiento de la vivienda del dirigente para esclarecer el caso.
Un nuevo video mostró el momento en que el ex diputado Facundo Moyano persigue a la modelo Candela Arizaga, de 23 años, luego de que ella saliera de su departamento, ubicado en el barrio porteño de Belgrano. Hasta ahora, esa secuencia solo había sido mencionada en los testimonios sobre el episodio, pero las imágenes reveladas aportan un nuevo registro visual de lo ocurrido.
Hasta ahora, las imágenes difundidas mostraban a Candela Arizaga corriendo semidesnuda y descalza por la vía pública. Sin embargo, los nuevos registros exhiben al dirigente sindical persiguiéndola a pie durante varias cuadras antes de que interviniera la Policía.
ð¨ ALLANAN EL DEPARTAMENTO DE FACUNDO MOYANO Y EL FISCAL RESUELVE SU SITUACIÃN PROCESAL— VÃa Szeta (@mauroszeta) August 4, 2026
- El fiscal hizo una imputaciÃ³n por lesiones y privaciÃ³n ilegal de la libertad.
- Candela, la novia de Moyano hizo una escueta declaraciÃ³n donde negÃ³ hechos de violencia.
- Analizan cÃ¡maras pic.twitter.com/vfogCQhNK3
Qué muestran las nuevas cámaras de seguridad
La secuencia comienza a las 5.14, luego de que ambos abandonaran el edificio ubicado sobre la avenida del Libertador al 5.400, donde habían pasado la noche.
A partir de ese momento, distintas cámaras captan a la joven desplazándose primero por la vereda y detrás de su perro; luego por la calle, en aparente estado de alteración, mientras Moyano corre detrás de ella.
Los registros permiten seguir el recorrido por la avenida Virrey Vértiz hasta la intersección con La Pampa, donde nuevas cámaras vuelven a registrar a ambos. En total, corrieron unas cuatro cuadras.
Finalmente, tras un llamado al 911, fueron interceptados y demorados en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre. Personal de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME acudieron al lugar para asistir a la joven, quien posteriormente fue trasladada al Hospital Pirovano.
ð¨ FACUNDO MOYANO IMPUTADO: NUEVO VIDEO DE SU NOVIA DEAMBULANDO DESNUDA EN LA CALLE pic.twitter.com/wbjKT3g40U— VÃa Szeta (@mauroszeta) August 4, 2026
Las imágenes serán incorporadas a la investigación
Los nuevos videos pasarán a formar parte de la causa que encabeza el auxiliar fiscal Julián Pistone, quien además solicitó el allanamiento del departamento de Moyano.
El sindicalista está acusado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.