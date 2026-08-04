Allanaron el departamento de Facundo Moyano en Belgrano: secuestraron celulares y no encontraron drogas

Resumen para apurados
- La Justicia allanó este martes el departamento de Facundo Moyano en Belgrano tras su detención por presunta violencia de género hacia su pareja, Candela Arizaga.
- Durante el procedimiento se secuestraron dos celulares y no hallaron drogas. La causa indaga lesiones y privación de libertad, aunque la joven negó agresiones.
- La Justicia avanza con el análisis del material secuestrado y la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades.
El departamento de Facundo Moyano, ubicado en el barrio porteño de Belgrano, fue allanado este martes por orden judicial en el marco de la investigación iniciada tras su detención por un confuso episodio que involucró a su pareja, la influencer Candela Arizaga.
Durante el operativo, los investigadores secuestraron dos teléfonos celulares y confirmaron que no encontraron drogas en la vivienda.
El procedimiento comenzó a las 15.15 y fue dispuesto por la Justicia como parte de las medidas para avanzar en la causa que investiga las denuncias por presuntas lesiones y privación ilegítima de la libertad. La investigación busca esclarecer lo ocurrido durante el hecho que tuvo como protagonista a Arizaga, de 23 años.
Cómo fue el allanamiento al departamento de Facundo Moyano
De acuerdo con fuentes vinculadas al procedimiento, al ingresar al inmueble los efectivos encontraron el departamento revuelto. Además, durante la pesquisa se incorporó un episodio ocurrido horas antes del allanamiento, que ahora también es analizado por los investigadores.
Según la reconstrucción realizada por la investigación, un allegado a Moyanoingresó al edificio a las 11 de la mañana, cuando el lugar ya se encontraba bajo vigilancia policial. Permaneció alrededor de 10 minutos dentro del departamento y luego se retiró con una bolsa de tela que, según explicó, contenía ropa destinada a ser llevada a la comisaría, consignó A24.
La investigación continúa
La actuación judicial se desarrolla mientras continúan las diligencias para determinar qué ocurrió durante el episodio denunciado por Candela Arizaga.
La joven negó haber sido agredida y sostuvo que la situación se produjo después del consumo de estupefacientes. Entretanto, la Justicia avanza con la recolección de pruebas para esclarecer los hechos ocurridos y determinar las responsabilidades correspondientes.