Ley de tierras: uno por uno, los principales cambios que debatirá el Senado

El Senado de la Nación debatirá este jueves el proyecto de modificación de la ley de tierras, iniciativa que el oficialismo rebautizó como "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada". La senadora nacional y titular del bloque libertario en la Cámara alta, Patricia Bullrich, confirmó los principales cambios que tendrá el texto, varios de los cuales ya habían trascendido en los borradores que circularon durante las últimas 24 horas entre dirigentes y comunicadores.