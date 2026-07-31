Política

La UCR se plantó y rechazó el proyecto de Ley de Tierras

Solicitó formalmente a sus senadores que votaran en contra de la iniciativa.

ACTIVO. Chiarella mantuvo reuniones individuales con legisladores.
ACTIVO. Chiarella mantuvo reuniones individuales con legisladores.
Hace 3 Hs

El Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), bajo la conducción de Leonel Chiarella, manifestó su firme oposición al proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Poder Ejecutivo y solicitó formalmente a sus senadores que votaran en contra de la iniciativa. A través de un comunicado oficial y reuniones individuales encabezadas por el propio Chiarella con los legisladores del bloque, la conducción partidaria fundamentó su postura advirtiendo que “la soberanía se defiende cuidando nuestra tierra”. En ese sentido, denunciaron que la propuesta de La Libertad Avanza (LLA) elimina límites razonables y compromete de manera directa la soberanía nacional, el control en las fronteras y el resguardo de los recursos estratégicos del país.

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El pronunciamiento del radicalismo pone en serio riesgo las aspiraciones del oficialismo de obtener la media sanción de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Hasta el momento, los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama ya confirmaron que acatarán la postura de la mesa nacional y votarán en contra, mientras que otros siete integrantes de la bancada mantienen su posición en duda. Con este escenario, el bloque oficialista conducido por Patricia Bullrich -que cuenta con 21 senadores propios- ve debilitado el impulso de la norma y se encamina a no alcanzar el piso de 37 voluntades necesarias para encarar el debate en el recinto, pese a haber elaborado ya quince borradores del proyecto. Ante el rechazo radical, LLA intenta explorar alianzas con bloques provinciales que habitualmente acompañan las iniciativas del Gobierno; Sin embargo, las conversaciones presentan una complejidad particular en las provincias limítrofes.

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