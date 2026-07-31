La UCR se plantó y rechazó el proyecto de Ley de Tierras

El pronunciamiento del radicalismo pone en serio riesgo las aspiraciones del oficialismo de obtener la media sanción de la denominada ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Hasta el momento, los senadores Maximiliano Abad, Daniel Kroneberger y Flavio Fama ya confirmaron que acatarán la postura de la mesa nacional y votarán en contra, mientras que otros siete integrantes de la bancada mantienen su posición en duda. Con este escenario, el bloque oficialista conducido por Patricia Bullrich -que cuenta con 21 senadores propios- ve debilitado el impulso de la norma y se encamina a no alcanzar el piso de 37 voluntades necesarias para encarar el debate en el recinto, pese a haber elaborado ya quince borradores del proyecto. Ante el rechazo radical, LLA intenta explorar alianzas con bloques provinciales que habitualmente acompañan las iniciativas del Gobierno; Sin embargo, las conversaciones presentan una complejidad particular en las provincias limítrofes.