Con un "semaforazo", jubilados reclamaron en Tucumán por sus haberes y rechazaron la reforma de la Ley de Tierras
Resumen para apurados
- El Sindicato de Jubilados realizó este miércoles una protesta en Tucumán para reclamar por la baja de sus haberes y rechazar la reforma de la Ley de Tierras.
- La manifestación aprovechó la luz roja del semáforo para visibilizar la pérdida del poder adquisitivo y el alto costo de los medicamentos para los adultos mayores.
- El sector anticipó que se sumará este jueves a la marcha nacional durante el debate en el Senado, manteniendo sus protestas semanales contra el Gobierno.
Los jubilados volvieron a salir a la calle en Tucumán para visibilizar el deterioro de sus ingresos y cuestionar las políticas del Gobierno de Javier Milei. La protesta se realizó en la esquina de Maipú y San Martín, donde integrantes del Sindicato de Jubilados llevaron adelante un “semaforazo” para expresar su malestar.
La modalidad de la manifestación no interrumpió el tránsito de manera permanente. Cada vez que el semáforo se ponía en rojo, los manifestantes descendían a la calle para hacer visible su reclamo y, cuando volvía a habilitarse el paso, regresaban a la vereda.
La protesta tuvo como uno de sus ejes el rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para el jueves. Pero, detrás de esa consigna, también apareció con fuerza una preocupación que los jubilados vienen planteando desde hace tiempo: la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.
“Nos estamos movilizando todos los miércoles por la lucha, por el sueldo que nos dan, que no nos alcanza. Ya no tenemos para comer”, expresó Amalia Torres, una de las manifestantes. “No podemos comer, tomar una leche, tomar un yogur como se podía hacer antes. Ahora ya no nos alcanza”, agregó.
Torres también puso el foco en el costo de los medicamentos. Según relató, los jubilados deben destinar parte de sus ingresos a tratamientos y remedios que antes podían afrontar con mayor facilidad.
“Tenemos que gastar cuánto en remedios. Antes no los pagábamos, pero ahora los estamos pagando y desgraciadamente uno, por nuestra salud, los tiene que pagar. No queda otra”, sostuvo.
Críticas al Gobierno nacional
Carlos, representante del Sindicato de Jubilados, vinculó la protesta con el rechazo a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional y anticipó que el sector participará de la movilización prevista para este jueves.
“Estamos por eso y mañana vamos a estar en la columna a nivel nacional enfrentando este gobierno”, afirmó.
En un discurso marcadamente crítico, cuestionó el rumbo económico de la administración de Milei y sostuvo que las medidas adoptadas afectan directamente a los ciudadanos.
“El Estado no se rompe así. El Estado se destruye porque cada uno de nosotros somos ciudadanos de este Estado. Somos ciudadanos y a nosotros nos está destruyendo”, afirmó.
El dirigente apuntó especialmente contra la situación de los jubilados. “Apretó a los jubilados. Ahora los jubilados directamente son indigentes”, aseguró. Y añadió: “Hay muchos que están comiendo de los contenedores. Hay muchos que no les alcanza para un plato de comida, que no les alcanza para los remedios, que no tienen para un colectivo”.
Carlos también extendió sus críticas a la situación de los trabajadores y sostuvo que existe un deterioro general de los ingresos. En ese sentido, cuestionó las cifras que difunde el Gobierno sobre la reducción de la pobreza y afirmó que una parte importante de los trabajadores permanece por debajo de los ingresos necesarios para superar la línea de pobreza.
El reclamo por los ingresos
Durante la protesta también surgieron cuestionamientos ante la posibilidad de que se modifiquen o eliminen beneficios que reciben los jubilados. Torres manifestó su preocupación por una eventual quita del bono de $70.000 y por el impacto que tendría sobre quienes dependen de ese ingreso adicional.
“Como él vive bien y un pobre que tenga que vivir comiendo miseria no puede ser”, expresó la mujer, en referencia al Presidente.
La jornada de protesta volvió a poner en escena el reclamo de los jubilados tucumanos por mejores ingresos y mayor cobertura frente al aumento del costo de vida. El Sindicato de Jubilados sostiene sus movilizaciones semanales y, además, se prepara para participar de la protesta nacional vinculada al tratamiento de la reforma de la Ley de Tierras.
“Queremos lo justo y necesario. No queremos ser millonarios, no queremos fortuna”, resumió Carlos. “Queremos lo justo y necesario”.