Con un "semaforazo", jubilados reclamaron en Tucumán por sus haberes y rechazaron la reforma de la Ley de Tierras

La protesta tuvo como uno de sus ejes el rechazo a la reforma de la Ley de Tierras, cuyo tratamiento en el Senado está previsto para el jueves. Pero, detrás de esa consigna, también apareció con fuerza una preocupación que los jubilados vienen planteando desde hace tiempo: la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades para afrontar los gastos cotidianos.