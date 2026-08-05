Emilia Mernes sentó postura y se sumó al reclamo contra la Ley de Tierras
La artista compartió una campaña de Amnistía Internacional en la antesala del debate en el Senado y generó repercusiones en redes sociales. Su mensaje reactivó el recuerdo de sus anteriores declaraciones sobre la actualidad del país y la presión que enfrenta la farándula ante la opinión pública.
Resumen para apurados
- Emilia Mernes se sumó en redes al reclamo de Amnistía Internacional contra el proyecto de Ley de Tierras en Argentina, antes del debate en el Senado para defender recursos naturales.
- Mediante un video, la artista fijó postura pública tras sus pasadas dudas al opinar sobre la gestión de Milei. Su mensaje se sumó al de otros músicos como Lali Espósito y Dillom.
- El pronunciamiento reavivó cruces con referentes políticos como la senadora Álvarez Rivero y anticipa un rol más activo del ambiente artístico en los debates legislativos.
Una consigna cambió el tono de las publicaciones de Emilia Mernes. Mientras se sucedían desiertos, picos escarpados, océanos y playas, formaciones erosionadas y atardeceres, un mensaje simple los acompañaba. “Defender la tierra es defender los derechos humanos”, afirmaba aquel mensaje de la intérprete que pronto generó polémica en redes sociales y medios cuando la cantante sentó postura acerca del nuevo proyecto de ley que impulsa el gobierno nacional de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”.
Emilia Mernes se sumó a las manifestaciones en contra de la reforma de Ley de Tierras que será tratada mañana 6 de agosto en el Senado. Entre Lali Espósito, Dillom y La Faraona, la cantante de “Como si no importara” compartió un video en sus redes sociales publicado por Amnistía Internacional que sentaba la postura sobre la nueva modificación impulsada por el poder Ejecutivo que modifica las leyes de tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Cruces en redes y repercusión política tras el mensaje de la cantante
“Defender la tierra es defender los derechos humanos”, afirma el video que compartió la cantante en su cuenta de Instagram ayer. La pieza audiovisual recopila imágenes y pasajes de distintos puntos geográficos de la Argentina para concientizar sobre el valor de los recursos naturales del país.
La afirmación de Mernes le valió adhesiones y críticas, entre ellas la de la senadora libertaria por Córdoba Carmen Álvarez Rivero, quien salió a cuestionar el posteo de la artista desde sus redes sociales: "Vamos a defender la Vida, vamos a defender la Libertad y vamos a defender la Propiedad". El cruce no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a multiplicar las reacciones de los usuarios: “Defender la vida de los ricos, la libertad de explotación y la propiedad privada de la soberanía nacional. Esta gentuza no tiene perdón de Dios”, afirma un usuario.
Los antecedentes de Emilia sobre el debate público
Esta se trataría de la primera expresión y posicionamiento político por parte de Emilia Merenes, que en otras ocasiones evitó abordar temáticas de este tipo. A comienzos de 2024, la cantante Emilia Mernes vivió un momento incómodo al ser consultada sobre el presidente Javier Milei y sus políticas nacionales mientras promocionaba una serie de shows en España, situación que generó malestar entre sus fanáticos y usuarios de las redes sociales.
En plena gira musical por su .mp3 Tour, Emilia hizo una pausa y participó del podcast Hablando de Algo con Alguien, donde reflexionó sobre su reacción cuando le preguntaron sobre el Presidente de la Nación y el fuerte enojo que despertó en internet. "A veces, vuelvo atrás y digo: '¿Por qué hice esto?'. Por ejemplo, eso me re pasa con la pregunta de política que no respondí y quedé tiesa como el meme", reconoció.
La autocrítica de Emilia Mernes tras la omisión
En esta misma línea, Mernes manifestó: "No tenía la respuesta porque estaba fuera de situación y tampoco estaba al tanto de lo que estaba pasando porque venía de gira por España y promocionando el disco".
"La verdad es que no me sentía capacitada para dar una respuesta y contestó una persona por mí. Y okay... no está bien", recordó a continuación.
Pocos segundos más tarde, Mernes subrayó que es normal no tener conocimiento sobre algunas cuestiones: "A veces, está bien decir: 'sobre esto no sé' o 'sobre política no sé'".
No obstante, la intérprete entrerriana dejó en claro que no es ajena a la actualidad que afronta Argentina en términos políticos: "Pero estoy muy conectada con la realidad y lo que pasa en mi país. Mis papás están jubilados, mi familia es trabajadora y yo estudié en universidad pública".
Finalmente, Mernes se refirió a la presión que le genera que las personas quieran saber su postura sobre cuestiones sociales, políticas o económicas: "Me interpela lo que pasa en mi país, pero el problema es que me piden una explicación o respuesta a mí y yo no tengo esas respuestas. Hago lo que puedo con lo que tengo y siempre trato de poner mi grano de arena".