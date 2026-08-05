Emilia Mernes sentó postura y se sumó al reclamo contra la Ley de Tierras

La afirmación de Mernes le valió adhesiones y críticas, entre ellas la de la senadora libertaria por Córdoba Carmen Álvarez Rivero, quien salió a cuestionar el posteo de la artista desde sus redes sociales: "Vamos a defender la Vida, vamos a defender la Libertad y vamos a defender la Propiedad". El cruce no pasó inadvertido y rápidamente comenzó a multiplicar las reacciones de los usuarios: “Defender la vida de los ricos, la libertad de explotación y la propiedad privada de la soberanía nacional. Esta gentuza no tiene perdón de Dios”, afirma un usuario.