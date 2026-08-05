En el show de Rosalía, La Joaqui reveló el doloroso final de su relación con Luck Ra: "La propuesta no era de compromiso, era de separación"

De la ilusión del compromiso a la despedida

En su relato, La Joaqui contó sobre la actitud de su expareja, de una invitación a un viaje —el cual publicó en sus redes sociales donde se encontraba en Costa Rica— y de la decepción al saber que aquel entorno de mar y arena no era para una propuesta de amor sino para poner cierre a un vínculo de dos años. “Un día encontré un príncipe azul y me enamoré ciegamente. Era encantador, es encantador de hecho. Pero él fue quien se desencantó conmigo”, siguió contando La Joaqui ante la devolución descreída de Rosalía: “¡Imposible, Joaqui!”. “Es posible, es posible, el amor a veces se gasta de tanto usarlo”, devolvió la intérprete de “Butakera”.