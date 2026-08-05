En el show de Rosalía, La Joaqui reveló el doloroso final de su relación con Luck Ra: "La propuesta no era de compromiso, era de separación"
Durante la presentación de la artista española en Argentina, la cantante de RKT sorprendió al revelar los detalles de la caótica ruptura en Costa Rica que creía que terminaría en matrimonio. Habló sobre el impacto emocional, su proceso en terapia y dejó una fuerte indirecta que encendió las redes sociales.
Resumen para apurados
- La cantante La Joaqui reveló en un show de Rosalía en Argentina que su expareja Luck Ra la citó en Costa Rica para separarse y no para proponerle matrimonio como ella esperaba.
- Tras dos años de relación, la artista contó que buscó apoyo psicológico para procesar el dolor de la ruptura y abordar los rumores de infidelidad que circularon en redes.
- La confesión pública generó repercusión mediática e impacto entre los fanáticos, redefiniendo la postura de la artista sobre su autoestima y futuras relaciones afectivas.
Quizás la confesión más esperada llegó cuando La Joaqui se acercó a la ventana con celosía del show de Rosalía. Parada frente a la rendija, confió lo que por largo tiempo se mantuvo escondido entre las dinámicas de las redes sociales, las interacciones cruzadas, los mensajes confusos, las indirectas por videos, canciones y luego un escueto comunicado en el que afirmaba que todo aquello había sido de alguna manera “pacífico”. Pero el nuevo relato de la cantante de RKT estuvo lejos de una narrativa sencilla y contó cómo fue aquella caótica separación que implicó a un tercero.
“Siempre soñé con casarme”, comenzó sin rodeos La Joaqui, parada frente al pequeño recinto oscuro en el que del otro lado Rosalía se convierte en la atenta interlocutora. En su tercer show en la Argentina, la cantante española invitó a la intérprete de “Muñecas”, quien no se guardó nada al contar sobre su última separación del cantante de cuarteto Luck Ra, con el que compartió gran parte de su relación en redes sociales. Sin miramientos, la cantante habló de un viaje que ella interpretó con un propósito que resultó ser todo lo contrario.
De la ilusión del compromiso a la despedida
En su relato, La Joaqui contó sobre la actitud de su expareja, de una invitación a un viaje —el cual publicó en sus redes sociales donde se encontraba en Costa Rica— y de la decepción al saber que aquel entorno de mar y arena no era para una propuesta de amor sino para poner cierre a un vínculo de dos años. “Un día encontré un príncipe azul y me enamoré ciegamente. Era encantador, es encantador de hecho. Pero él fue quien se desencantó conmigo”, siguió contando La Joaqui ante la devolución descreída de Rosalía: “¡Imposible, Joaqui!”. “Es posible, es posible, el amor a veces se gasta de tanto usarlo”, devolvió la intérprete de “Butakera”.
“Un día ese príncipe encantador me hace una invitación, un viaje especial en un lugar especial”, comentó la cantante. Allí contó su emoción anticipándose a lo que podría pasar. “Se viene mi propuesta”, pensó La Joaqui antes de viajar. Allí se imaginó su sueño cumplido desde pequeña, contando que se trataba de un viaje de siete días en el que pensó cada detalle: “Preparé siete outfits para sorpresas románticas porque, si este hombre me iba a proponer matrimonio, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que haya visto alguna vez”, comentó con entusiasmo.
La Joaqui se refugió en la terapia
Pero con el pasar de los días, la ilusión se fue desvaneciendo, hasta que el romántico viaje por las playas caribeñas se convirtió en el inicio de un profundo duelo. “Me puse el outfit el primer día, pero la propuesta no sucedió. El tercer día igual, tampoco sucedió. Al cuarto llegó la propuesta, pero era de compromiso, era de separación”, confesó la cantante, generando un bullicio ineludible y los bramidos asombrados del público.
Al recordar cómo reaccionó frente a la decisión de Luck Ra, la cantante relató: "Armé mi valija con los pocos outfits que me quedaban y salí corriendo al único lugar seguro que conozco: terapia", lo que despertó una fuerte indignación entre la audiencia. "Fui corriendo a mi psicólogo, buscando complicidad y que me dijera: 'Ese tipo es un monstruo, un villano', que era malo, que era mi Perla y que me tocaba contarlo. Pero me encontré con algo mucho más crudo: con las consecuencias de mi responsabilidad afectiva", expresó.
El mensaje final que encendió a los fanáticos por las sospechas de infidelidad con Tuli Acosta
Luego, La Joaqui reflexiona: "Ahí entendí que quien yo amo me deje de amar no lo vuelve un monstruo. Y que esta persona que me dio tanto amor no era mi perla. Y que, de hecho, tengo que estar muy agradecida. Porque si estoy sufriendo es porque amé con locura. Tengo que estar agradecida con la vida porque viví algo tan intenso que cuando se fue, sentí como si hubiera perdido el alma", profundizó.
Además, La Joaqui lanzó una frase que muchos usuarios de la red social X interpretaron como una indirecta hacia Tuli Acosta, quien fue señalada por algunos internautas como la tercera en discordia en su separación de Luck Ra. "Entonces, le dije a mi psicólogo: 'Si él es el héroe... ¿Quién es mi pu... perla? Porque había una perla muy put.... y muy zorra'", lanzó, visiblemente molesta.
En esta sintonía, la cantante agregó: "Fue una perla que destrozó mi autoestima, mi pareja y se llevó mis ganas de querer a alguien más".
"Y, ¿sabés quién era esa perla? ¡Yo! Porque tenía tanto miedo a que me dejen de querer que empecé a aceptar cualquier dosis de amor y eso me alcanzaba. Yo recibía flores rojas pero quería flores blancas. Entonces entendí que mi perla era yo porque cada vez que elijo a alguien me dejo de elegir a mí. ¿Y sabés quién soy yo? ¡Yo soy la Joaqui, papá!", concluyó.