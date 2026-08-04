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"Se va a pudrir todo": Ángel de Brito anticipó el escándalo que desatará la serie de Moria Casán

Aunque periodista vaticina un éxito rotundo, planteó serias dudas sobre las interpretaciones protagónicas.

Se va a pudrir todo: Ángel de Brito anticipó el escándalo que desatará la serie de Moria Casán
Fuente: Captura del trailer de Netflix de "Moria"
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ángel de Brito anticipó que la biopic sobre Moria Casán, a estrenarse el 14 de agosto en Netflix Argentina, generará controversia por exponer secretos de la farándula.
  • La serie de Netflix, protagonizada por Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, recorre la vida de la vedette e incluye capítulos sobre el uso de drogas en el espectáculo.
  • Pese al éxito masivo previsto, las revelaciones sobre figuras del espectáculo desencadenarán disputas legales y severos conflictos dentro de la farándula local.
Resumen generado con IA

La nueva biopic inspirada en la vida de Moria Casán llegará a la plataforma Netflix el 14 de agosto. La producción argentina recorre el camino que transformó a la vedette en un mito popular antes de sus ochenta años. Cuenta con la dirección de Javier Van de Couter y busca mostrar los momentos  emblemáticos mediante una narrativa transgresora y audaz.

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Ángel de Brito logró acceder a varios episodios de manera anticipada para compartir sus primeras impresiones. Según el conductor de Bondi Live, la obra promete convertirse en un éxito masivo por su calidad visual. Sin embargo, el comunicador advierte sobre posibles polémicas debido al contenido revelador sobre figuras del espectáculo.

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Desafíos Actorales 

El presentador adelanta un gran impacto luego de conocer el contenido realizado por la productora About Entertainment, liderada por Mercedes Reincke y Armando Bo. Respecto al elenco, Ángel de Brito manifestó: "Para mí va a ser un suceso esta serie. La va a romper".

La ficción presenta a Sofía Gala Castiglione encarnando la esencia juvenil de su propia madre. Más adelante en la trama, ocupan el rol de "La One" Griselda Siciliani y Cecilia Roth. Cada intérprete representa una época distinta del ícono nacional para reflejar sus múltiples facetas públicas. A pesar del talento desplegado, el periodista de espectáculos, mantiene dudas sobre la aceptación del público hacia estas representaciones.

Los escándalos que podría proocar la serie según Ángel de Brito

La mayor preocupación del conductor reside en la crudeza de ciertas temáticas abordadas durante la trama. El periodista aseguró con firmeza: "Hay un capítulo muy complicado, que es el que habla de las drogas". Según su visión, este segmento disparará juicios legales y enemistades profundas dentro de la farándula.

Las consecuencias alcanzarían a personajes reconocidos del ambiente artístico que aparecen mencionados en situaciones comprometedoras. Sobre esta situación, el líder de LAM aclaró: "Pero no por Moria, que lo tiene muy resuelto, sino porque se habla de otros famosos y las drogas. Se va a pudrir todo con esta serie, ¿o no?". El cierre de su análisis resultó tajante al afirmar que la protagonista "involucra a otra gente Moria, obvio. Se va a llevar puesta gente, me parece".

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