"Se va a pudrir todo": Ángel de Brito anticipó el escándalo que desatará la serie de Moria Casán

Las consecuencias alcanzarían a personajes reconocidos del ambiente artístico que aparecen mencionados en situaciones comprometedoras. Sobre esta situación, el líder de LAM aclaró: "Pero no por Moria, que lo tiene muy resuelto, sino porque se habla de otros famosos y las drogas. Se va a pudrir todo con esta serie, ¿o no?". El cierre de su análisis resultó tajante al afirmar que la protagonista "involucra a otra gente Moria, obvio. Se va a llevar puesta gente, me parece".