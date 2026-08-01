“Fui a terapia más de lo habitual”: La Joaqui contó cómo transita la separación de Luck Ra

La Joaqui habló de su salud mental

Eligiendo no demostrar enojo ni resentimiento, La Joaqui apostó por una actitud más sana y responsable. En el episodio de este sábado, volvió a hablar sobre su estado emocional. “Esta semana fui a terapia más de lo habitual”, reconoció la artista con seriedad. Pese a que la ruptura sucedió hace más de un mes, la sensibilidad sigue a flor de piel en la cantante, quien había proyectado una vida junto a su expareja. Incluso el miércoles había declarado que tenía intenciones de casarse.