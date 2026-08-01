“Fui a terapia más de lo habitual”: La Joaqui contó cómo transita la separación de Luck Ra

Resumen para apurados
- La cantante La Joaqui confirmó esta semana en un programa de streaming su separación de Luck Ra por decisión del músico, recurriendo a terapia para afrontar el duelo emocional.
- Tras semanas de rumores y un viaje con sus hijas a Costa Rica, la artista aclaró que no hubo infidelidades y que busca procesar la ruptura de manera saludable y responsable.
- La artista descartó iniciar nuevos vínculos afectivos o casuales por el momento, priorizando su salud mental y un período de celibato para sanar completamente.
Las primeras señales de separación de Luck Ra y La Joaqui aparecieron hace unas semanas, cuando dejaron de interactuar en redes sociales y sus seguidores lo notaron. La confirmación llegó apenas unos días después, con una publicación de la cantante de RKT en Instagram indicando que había dejado Argentina junto a sus hijas para hacer una visita a Costa Rica, el país donde pasó su adolescencia. Este sábado, en la última transmisión del programa de streaming, contó cómo está transitando el duelo por la ruptura.
El miércoles la cantante también sumó a la noticia de su ruptura un descargo desde PLP. “Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y lo único que quiero es que sea feliz”, dijo entre lágrimas, confirmando que la separación se produjo por decisión del cantante cordobés. También despejó los rumores sobre una supuesta infidelidad a raíz de los comentarios que involucraron a la influencer Tuli Acosta como la tercera en discordia.
La Joaqui habló de su salud mental
Eligiendo no demostrar enojo ni resentimiento, La Joaqui apostó por una actitud más sana y responsable. En el episodio de este sábado, volvió a hablar sobre su estado emocional. “Esta semana fui a terapia más de lo habitual”, reconoció la artista con seriedad. Pese a que la ruptura sucedió hace más de un mes, la sensibilidad sigue a flor de piel en la cantante, quien había proyectado una vida junto a su expareja. Incluso el miércoles había declarado que tenía intenciones de casarse.
Para cuidar sus reacciones en un momento de readaptación, La Joaqui contó que eligió buscar ayuda de un especialista en salud mental. “Más que nada por la responsabilidad; cuando uno está triste o no está emocionalmente estable, tiende a exteriorizar mal. Entonces a veces sos hiriente”, explicó. Mediante la terapia, su objetivo es “controlar sus niveles de emotividad” para evitar dañar a sus cercanos.
La Joaqui, sin intenciones de romantizar
Lejos de querer un nuevo amor, La Joaqui se niega a estar lista para asumir un nuevo vínculo afectivo. “Entendí que tenés que poner en la balanza: hay momentos de la vida, como yo hace unos meses, que militaba una cuestión distinta; hoy en día vos me decís ‘che, tengo un amigo para presentarte’ y te digo que no”, enfatizó.
También dijo que no tiene intenciones de iniciar un vínculo solo sexual, porque no es el tipo de relaciones que ha buscado a lo largo de su vida. “Hoy en día no haría esa apuesta”, dijo en relación a los encuentros íntimos. “No me gusta el sexo casual, no me excita, a mí me gusta desayunar juntos, ver series. Entonces necesito un tiempo de celibato”, concluyó.