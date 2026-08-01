La Joaqui, sin filtro tras su ruptura con Luck Ra: "Nunca más en la vida le creo nada a un hombre"

Resumen para apurados
- La Joaqui afirmó en el programa PLP de Luzu TV que nunca más le creerá a un hombre, tras confirmar recientemente su separación del cantante Luck Ra.
- La ruptura ocurre tras casi dos años de noviazgo. Luck Ra aclaró que él tomó la decisión por falta de amor y desmintió rumores de infidelidad con Tuli Acosta.
- La declaración se volvió viral en redes sociales y refleja cómo la artista afronta públicamente su soltería con humor, marcando una nueva etapa en su vida sentimental.
A diferencia de los días posteriores a la ruptura, cuando se había mostrado muy movilizada por el final de la relación, esta vez la artista se mostró relajada, de buen humor y dispuesta a seguir las bromas de sus compañeros.
Todo comenzó cuando Flor Jazmín Peña la llenó de elogios. “Estás hermosa, más hermosa que nunca”, le dijo. En ese momento, Santi Talledo se sumó a la conversación con una inesperada confesión.
“Estoy a nada de tirarme a Joaqui. Estoy a nada de invitarla a salir yo”, lanzó el conductor.
Lejos de incomodarse, La Joaqui respondió entre risas: “Vos sos muy open experience, ¿o no?”.
El intercambio continuó entre bromas y comentarios sobre la química entre ambos. Hasta que la cantante lanzó una frase que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
“Santi, Santi, sos guapísimo, todo, pero yo nunca más en la vida le creo nada a un hombre, ¿entendés?”, disparó.
Talledo no se quedó atrás y respondió con humor: “Yo no soy un hombre... Soy un put... Es distinto”.
La ocurrencia generó carcajadas en el estudio y terminó de descontracturar el momento. Sin embargo, la frase de La Joaqui no pasó inadvertida, especialmente por el reciente final de su relación con Luck Ra.
Qué dijo Luck Ra sobre la separación
La Joaqui y Luck Ra estuvieron en pareja durante casi dos años. La semana pasada confirmaron el final de la relación, después de que ambos dejaran de mostrarse juntos en sus redes sociales.
Más tarde, Luck Ra habló con Ángel de Brito y explicó que la decisión de separarse fue suya. Además, negó los rumores de infidelidad que lo vinculaban con Tuli Acosta.
“Con Tuli no pasó nada”, aseguró el cantante. Luego explicó que sintió que “ya no estaba el amor que había antes” y que prefirió ponerle fin a la relación antes de que se desgastara.
El cantante también desmintió que su vínculo con las hijas de La Joaqui hubiera tenido alguna influencia en la decisión. “No la dejé por las hijas, obviamente. Las amo a las nenas”, afirmó.
Mientras Luck Ra decidió explicar públicamente los motivos de la ruptura, La Joaqui eligió otro camino. Entre risas y complicidad con sus compañeros de programa, respondió con humor a las insinuaciones de una posible nueva cita.
Pero una frase, especialmente contundente, alcanzó para reflejar cómo atraviesa este nuevo capítulo de su vida sentimental: “Nunca más en la vida le creo nada a un hombre”.