¿Qué pasa entre Tuli Acosta y Luck Ra? La Joaqui respondió sin vueltas

Resumen para apurados
- La Joaqui desmintió en una entrevista reciente que Luck Ra le haya sido infiel con Tuli Acosta, aclarando que la separación tras dos años se debió a diferentes proyectos de vida.
- La cantante confirmó el fin de su noviazgo de dos años con el cuartetero, aclaró que solo existe amistad con Tuli Acosta y pidió no buscar culpables externos por la ruptura.
- Las declaraciones de la artista buscan frenar las especulaciones en redes sociales, mientras ambos músicos inician etapas profesionales y personales independientes.
La separación de La Joaqui y Luck Ra sigue dando de qué hablar. Después de confirmar el final de una relación de dos años, la artista brindó una entrevista en la que habló del difícil momento personal que atraviesa y también respondió a las versiones que vinculaban al cantante cordobés con Tuli Acosta.
Lejos de alimentar las especulaciones, La Joaqui fue contundente al desmentir que exista un romance entre ambos y pidió no responsabilizar a otras personas por el final de una pareja.
Qué dijo La Joaqui sobre Tuli Acosta y Luck Ra
Consultada por los rumores que comenzaron a circular en redes sociales tras la ruptura, La Joaqui aseguró que no cree que haya existido una tercera persona en la relación y destacó que los problemas de pareja deben resolverse entre quienes la integran.
Además, cuando le preguntaron específicamente por Tuli Acosta, expresó que le tiene aprecio y respeto, y destacó que espera que le vaya muy bien.
La cantante también fue categórica al negar que exista una relación sentimental entre la influencer y Luck Ra. Según afirmó, ambos mantienen únicamente una amistad.
La Joaqui habló del final de su relación con Luck Ra
Durante la entrevista, la intérprete de RKT se mostró conmovida al referirse a la separación y explicó que ambos comenzaron a buscar proyectos de vida diferentes.
Incluso confesó que la ruptura la tomó por sorpresa y reveló que imaginaba un futuro junto al cantante, con quien mantenía una relación desde hacía dos años.
A pesar del dolor por la separación, evitó realizar reproches públicos hacia su expareja y sostuvo que el hecho de tomar caminos distintos no lo convierte en una mala persona.
Mientras tanto, los rumores sobre un supuesto romance entre Luck Ra y Tuli Acosta quedaron descartados por la propia La Joaqui, quien insistió en que entre ellos existe únicamente una relación de amistad.