El streamer tucumano Oky realizó un comentario ofensivo y generó fuertes críticas

Oky, el polémico streamer tucumano, volvió a quedar en el foco de la atención al realizar una escandalosa comparación en medio de uno de sus recientes streams. Recordemos que el joven ya había realizado fuertes comentarios, cómo cuando relacionó a Tuli Acosta con Nahir Galarza.
¿Qué dijo Oky en su reciente stream?
Mientras el polémico joven se encontraba con varios amigos, quedó envuelto en una gran controversia al afirmar que “estar con una enana es como estar con una nena de 8 años”.
Rápidamente las personas que lo acompañaban le pidieron que se retractara e incluso se taparon la cara para evitar estar relacionados con el clip, que se viralizó rápidamente en las redes. Lejos de escuchar a sus amigos, Oky expresó: "Las cosas como son amigo, miden lo mismo". Finalmente, entre risas, los demás abandonaron el stream.
La reacción de las redes ante la polémica comparación de Oky
El video se viralizó rápidamente en las redes sociales donde los usuarios no dudaron en apuntar contra Oky. Algunos de los comentarios que recibió el polémico streamer en X fueron:
"Banco igual como se levantan todos, antes le aplaudían todo"
"Patético"
"Hay gente que consume sus contenidos?"
"Que asco me da este tipo"
"El mayor problema es que haya gente mirándolo"