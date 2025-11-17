Secciones
EspectáculosFamosos

El streamer tucumano Oky realizó un comentario ofensivo y generó fuertes críticas

El joven generó un fuerte rechazo en la red al realizar una escandalosa comparación.

Oky, el polémico streamer tucumano. Oky, el polémico streamer tucumano.
Hace 2 Hs

Oky, el polémico streamer tucumano, volvió a quedar en el foco de la atención al realizar una escandalosa comparación en medio de uno de sus recientes streams. Recordemos que el joven ya había realizado fuertes comentarios, cómo cuando relacionó a Tuli Acosta con Nahir Galarza.

¿Qué dijo Oky en su reciente stream?

Mientras el polémico joven se encontraba con varios amigos, quedó envuelto en una gran controversia al afirmar que “estar con una enana es como estar con una nena de 8 años”.

Rápidamente las personas que lo acompañaban le pidieron que se retractara e incluso se taparon la cara para evitar estar relacionados con el clip, que se viralizó rápidamente en las redes. Lejos de escuchar a sus amigos, Oky expresó: "Las cosas como son amigo, miden lo mismo". Finalmente, entre risas, los demás abandonaron el stream.

La reacción de las redes ante la polémica comparación de Oky

El video se viralizó rápidamente en las redes sociales donde los usuarios no dudaron en apuntar contra Oky. Algunos de los comentarios que recibió el polémico streamer en X fueron:

"Banco igual como se levantan todos, antes le aplaudían todo"

"Patético"

"Hay gente que consume sus contenidos?"

"Que asco me da este tipo"

"El mayor problema es que haya gente mirándolo"


Temas Nahir Galarza
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán
1

Acusan de evasión millonaria a un grupo empresarial de Tucumán

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?
2

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez
3

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa
4

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles
5

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”
6

“Estos días frescos en Tucumán los vamos a pagar caros entre diciembre y marzo”

Más Noticias
Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

Ca7riel y Paco Amoroso fueron detenidos por el FBI al bajarse de un vuelo mientras viajaban por los Latin Grammy

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

¿Qué dijo la prensa internacional sobre la histórica remontada de Los Pumas en Escocia?

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Amplían una denuncia contra la Caja Popular por una deuda con el Siprosa

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Alberto Fernández anunció que le revocaron la residencia en España a Fabiola Yáñez

Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

Oasis reescribió su historia en el país con dos noches “bíblicas”

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Arbitrajes, poder y silencios: el sistema que mancha al fútbol en todos sus niveles

Comentarios