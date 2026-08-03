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Moria Casán apuntó contra La Joaqui por su mensaje tras la separación de Luck Ra

La diva reaccionó con una filosa ironía a las palabras de la cantante, quien aseguró que no guarda rencor hacia su expareja y pidió que cesen los mensajes de odio contra el cordobés.

MORIA CASÁN. La diva apuntó contra La Joaqui por su mensaje tras la separación de Luck Ra.
MORIA CASÁN. La diva apuntó contra La Joaqui por su mensaje tras la separación de Luck Ra.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este lunes, Moria Casán ironizó en su programa de eltrece sobre el pacífico mensaje de despedida que La Joaqui le dedicó a su expareja Luck Ra tras su separación.
  • La Joaqui publicó en TikTok un texto afectuoso hacia Luck Ra y pidió en televisión que detengan los ataques contra el cantante, asegurando que terminaron en buenos términos.
  • La postura conciliadora de la cantante busca frenar el acoso en redes sociales, mientras el debate mediático sugiere un posible cambio en el tono de sus lanzamientos musicales.
Resumen generado con IA

La separación entre La Joaqui y Luck Ra continúa generando repercusiones. Después de que la cantante compartiera un mensaje en sus redes sociales en el que dejó en claro que no guarda rencor hacia su expareja, Moria Casán opinó sobre la situación y lanzó una filosa ironía durante su programa.

En los últimos días, La Joaqui había publicado en TikTok un video en el que se refería a cómo atraviesa el final de su relación con el cantante cordobés.

“Sin rencores, porque fuiste la historia de amor más sana y bonita que me dieron alguna vez”, escribió la artista. La frase rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Este lunes, mientras analizaban la publicación al aire de La mañana con Moria, por eltrece, la conductora no dejó pasar la oportunidad para referirse al tono romántico del mensaje.

Entre risas, Moria disparó: “Es Julio Iglesias la chabona. Mirá que ya se terminó julio, empieza agosto, bebé”.

Con esa comparación, la diva ironizó sobre la manera en que La Joaqui se expresó sobre su expareja después de confirmar la ruptura.

Pero Moria no se quedó solamente con la chicana. También aprovechó para hacerle una sugerencia artística a la cantante. “Tendría que hacer algo romántico, pero con onda. Que vuelvan un poco los lentos”, planteó.

Fiel a su estilo, la conductora cerró con otra frase que provocó risas en el estudio: “En vez de tanto bailar, que empiecen a franelearse”.

El pedido de La Joaqui para frenar los mensajes contra Luck Ra

Más allá de las palabras románticas que compartió sobre la relación, La Joaqui también dejó en claro que la separación se produjo en buenos términos y que conserva un profundo cariño por Luck Ra.

Sus declaraciones, sin embargo, generaron distintas reacciones en las redes sociales. En una entrevista con Infama, por América, la cantante habló sobre los mensajes agresivos que recibió el cordobés después de que ambos confirmaran el final de la relación.

La Joaqui sostuvo que no tiene nada malo para decir sobre su expareja y cuestionó que una ruptura termine transformándose en un enfrentamiento entre los seguidores de ambos.

En ese sentido, reconoció que entiende el dolor que puede generar una separación, pero remarcó que esa situación no justifica los ataques.

“Yo sé que cuando hay una ruptura es mucho más comercialmente rentable que haya un caos o que las dos partes se odien. Pero no tengo nada malo para decir de Facu. De hecho, me encantaría que le dejen de decir cosas feas”, sostuvo.

La cantante también defendió la decisión de Luck Ra de ponerle fin a la relación y pidió que no sea atacado por haber sido sincero respecto de sus sentimientos.

“Es la persona con la que compartí dos años, con la que idealicé un futuro entero. Entonces me parece injusto que porque él sea honesto y diga que ya no siente lo mismo, lo fulminen. Él está tomando una decisión para su vida, para ser feliz. Y es justo que cada uno sea feliz como necesita”, afirmó.

Así, mientras las declaraciones de La Joaqui reflejaron una postura conciliadora después de la ruptura, Moria Casán eligió abordar el tema desde el humor y la ironía, con una particular comparación y una inesperada propuesta artística para la cantante.

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