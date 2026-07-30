La Joaqui rompió en llanto al confirmar su separación de Luck Ra: "Sigue siendo el amor de mi vida"
La Joaqui abrió su corazón al hablar del final de su relación con Luck Ra. Conmovida, reveló que quería casarse con el cantante, pidió que cesen los rumores y aseguró que todavía lo considera "el amor de su vida".
Resumen para apurados
- La cantante La Joaqui confirmó en el programa PLP de Luzu TV su separación de Luck Ra, aclarando que se debió a una incompatibilidad en sus proyectos de vida.
- La decisión se tomó durante un viaje a Madrid. La artista descartó infidelidades o conflictos y destacó que vivió junto a él la relación más importante de su vida.
- La cantante pidió el fin de las especulaciones en redes sociales, reafirmó su deseo de que su ex pareja sea feliz y busca afrontar el duelo tras no concretar su boda.
La Joaqui habló por primera vez sobre el final de su relación con Luck Ra y emocionó al contar cómo vivió la ruptura. Durante una emisión del programa PLP, de Luzu TV, la cantante aseguró que la separación no estuvo marcada por infidelidades, conflictos ni situaciones de maltrato, sino por un proyecto de vida que no logró concretarse.
Con la voz quebrada en varios pasajes de la entrevista, la artista reconoció que atravesó uno de los vínculos más importantes de su vida y confesó que imaginaba un futuro junto al cantante cordobés.
"Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y lo único que quiero es que sea feliz", expresó, visiblemente conmovida frente a sus compañeras de programa. Antes de abordar el tema, La Joaqui explicó que había decidido presentarse al ciclo pese al difícil momento personal para cumplir con su compromiso laboral y no faltar nuevamente.
Qué dijo La Joaqui sobre el final de su relación con Luck Ra
Uno de los puntos que más enfatizó la cantante fue que la ruptura no estuvo relacionada con terceros en discordia ni con episodios de toxicidad. Según explicó, el duelo que atraviesa responde a aceptar que el proyecto de vida que soñaba junto a Luck Ra no llegará a concretarse.
En ese sentido, también pidió que cesaran las especulaciones y los ataques en redes sociales contra otras personas, al considerar injusto responsabilizar a terceros por una decisión que correspondió exclusivamente a la pareja.
Durante la entrevista compartió además un recuerdo íntimo que, según contó, le permitió comprender la profundidad de sus sentimientos. Relató una noche en la que, mientras ambos dormían y llovía, se levantó para cubrirlo con una manta y pensó en el futuro que imaginaba construir juntos. Esa escena, dijo, fue el momento en el que comprendió cuánto lo amaba.
"Yo quería casarme. Estaba muy enamorada, pero no nos dio el timing. Y también está bien", resumió al explicar cómo vivió el desenlace de la relación.
La Joaqui habló con gratitud sobre Luck Ra
La artista también reveló que fue ella quien viajó a Madrid para encontrarse con Luck Ra y que fue durante ese viaje cuando la relación llegó a su fin.
Lejos de expresar resentimiento, eligió recordar el vínculo con agradecimiento. Incluso aseguró que Facundo, nombre real del cantante, fue "el mejor novio" que tuvo y la primera persona con la que experimentó un amor que definió como verdadero.
Aunque admitió que aún hay aspectos de la separación que le cuesta comprender, sostuvo que continúa valorando a la persona de la que se enamoró y aseguró que su deseo es que él pueda ser feliz, incluso si ese camino ya no la incluye.