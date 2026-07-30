La Joaqui rompió en llanto al confirmar su separación de Luck Ra: "Sigue siendo el amor de mi vida"

"Yo nunca había vivido un amor así. Me enamoré perdidamente. Él sigue siendo totalmente el amor de mi vida y lo único que quiero es que sea feliz", expresó, visiblemente conmovida frente a sus compañeras de programa. Antes de abordar el tema, La Joaqui explicó que había decidido presentarse al ciclo pese al difícil momento personal para cumplir con su compromiso laboral y no faltar nuevamente.