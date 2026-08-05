Política

El quiebre diplomático bajo la lupa: así analizó la prensa brasileña la salida del embajador

Los principales medios de Brasil coincidieron en que la relación con Argentina atraviesa su crisis más aguda en décadas.

Luiz Inácio Lula da Silva.
Luiz Inácio Lula da Silva.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Brasil degradó la relación diplomática con Argentina a encargado de negocios debido a las críticas de Javier Milei a Lula da Silva en vísperas electorales.
  • La prensa brasileña definió el retiro del embajador como la peor crisis bilateral en décadas y sospecha una estrategia coordinada con EE. UU. para incidir en sus comicios.
  • El congelamiento del vínculo afecta al principal socio del Mercosur y genera tensión política regional ante la posible injerencia en las elecciones presidenciales de Brasil.
Resumen generado con IA

La decisión del Palacio del Itamaraty de rebajar el nivel de la relación diplomática con Argentina al de "encargado de negocios" generó un fuerte impacto en el escenario político regional. En un escenario marcado por la inmediatez de las elecciones presidenciales brasileñas de octubre, los diarios de referencia en Brasil analizaron el retiro del embajador Julio Bitelli como un hecho sin precedentes que escala la tensión personal entre Luiz Inácio Lula da Silva y Javier Milei a un nivel institucional crítico.

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Una crisis sin precedentes en la interlocución bilateral

El diario "Folha de S.Paulo" fue uno de los primeros en precisar el alcance de la medida. Según el medio, no se trata de una expulsión formal del embajador argentino, Daniel Raimondi, sino de un vaciamiento de su peso político. El diplomático ya no es considerado un "interlocutor válido" para el gobierno de Lula. Esta distinción es clave, ya que el vínculo queda técnicamente congelado.

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"Folha" calificó el episodio como “la crisis más grave de las últimas décadas” con Argentina, su principal socio comercial en el Mercosur. Además, los analistas del diario establecieron un paralelismo con la reciente revocación de la visa de la embajadora brasileña en Washington, Maria Luiza Viotti, por parte de la administración de Donald Trump, al sugerir que Brasil se encuentra lidiando con un frente de conflicto externo que combina actores de la derecha radical en ambos hemisferios.

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El eje Milei-Trump y la sospecha de injerencia electoral

Por su parte, el diario "Estadão" aportó una lectura centrada en la seguridad nacional y la estabilidad democrática. Según informes desde Brasilia, el gobierno de Lula sospecha que los ataques de Javier Milei no son exabruptos aislados, sino parte de una estrategia coordinada con el entorno de Donald Trump para desestabilizar el proceso electoral brasileño y favorecer la candidatura del senador Flávio Bolsonaro.

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Este análisis apunta a que Milei buscaría fortalecer el denominado “gabinete del odio” en las redes sociales para sembrar dudas sobre la transparencia de las urnas electrónicas. Bajo esta premisa, el Itamaraty habría negado autorizaciones a agentes del Departamento de Estado de EE. UU. ante el temor de que su presencia tuviera como fin cuestionar el sistema electoral, una preocupación que se refuerza con las reiteradas reuniones que el embajador Bitelli mantuvo con Lula antes de que se formalizara su retiro de Buenos Aires.

Impacto en las encuestas y rigurosidad diplomática

"O Globo" puso el foco en la gravedad de los gestos simbólicos. El medio destacó que la convocatoria del embajador Raimondi fue atendida personalmente por el canciller Mauro Vieira, un procedimiento reservado exclusivamente para situaciones de extrema tensión. Paralelamente, columnas de opinión como la de Elio Gaspari remarcaron que tanto Milei como Trump están "fustigando" deliberadamente a Lula con el objetivo expreso de interferir en la campaña.

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