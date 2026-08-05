El quiebre diplomático bajo la lupa: así analizó la prensa brasileña la salida del embajador

Este análisis apunta a que Milei buscaría fortalecer el denominado “gabinete del odio” en las redes sociales para sembrar dudas sobre la transparencia de las urnas electrónicas. Bajo esta premisa, el Itamaraty habría negado autorizaciones a agentes del Departamento de Estado de EE. UU. ante el temor de que su presencia tuviera como fin cuestionar el sistema electoral, una preocupación que se refuerza con las reiteradas reuniones que el embajador Bitelli mantuvo con Lula antes de que se formalizara su retiro de Buenos Aires.