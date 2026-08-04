Política

Brasil endureció su postura tras las críticas de Javier Milei a Lula y retiró a su embajador de la Argentina

La medida llegó luego de que Javier Milei reiterara sus descalificaciones contra el mandatario brasileño en distintas entrevistas.

Brasil endureció su postura tras las críticas de Javier Milei a Lula y retiró a su embajador de la Argentina.
Brasil endureció su postura tras las críticas de Javier Milei a Lula y retiró a su embajador de la Argentina.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Brasil retiró a su embajador en Buenos Aires tras las recientes descalificaciones de Javier Milei contra Lula da Silva, reduciendo al mínimo la relación diplomática bilateral.
  • El conflicto empeoró cuando Milei tildó de "corrupto" a Lula en varias entrevistas y apoyó a la oposición brasileña, agotando la paciencia diplomática del Palacio de Itamaraty.
  • Esta inédita rebaja diplomática en décadas marca el punto más bajo del vínculo bilateral y abre incertidumbre sobre posibles represalias del gobierno argentino.
Resumen generado con IA

La crisis diplomática entre la Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo. El gobierno de Lula da Silva decidió rebajar, por primera vez en décadas, el nivel de su representación diplomática en Buenos Aires luego de una nueva serie de declaraciones de Javier Milei contra su par brasileño.

La decisión fue comunicada tras una reunión en el Palacio de Itamaraty, donde el canciller brasileño, Mauro Vieira, entregó al embajador argentino en Brasil, Daniel Raimondi, una protesta formal. 

Como parte de la medida, Brasil mantendrá la relación bilateral al nivel de encargado de negocios y postergó, sin una fecha definida, el regreso del embajador Julio Bitelli a la Argentina.

Milei volvió a cargar contra Lula y lo llamó "ladrón" y "corrupto"

Milei volvió a cargar contra Lula y lo llamó ladrón y corrupto

Desde el gobierno brasileño justificaron la decisión al señalar que las reiteradas expresiones de Milei hicieron insostenible la continuidad del esquema diplomático habitual. "Tuvimos mucha paciencia, no contestamos, pero creemos que la reiteración de ofensas hacía el Presidente hacen inevitable esa decisión", comunicaron al diario La Nación desde el gobierno brasileño. 

Hasta el momento, se desconoce si la administración argentina responderá con una medida similar y dispondrá también el regreso de su embajador.

Las declaraciones de Milei que profundizaron el conflicto

El malestar del gobierno de Lula se agravó tras las últimas tres apariciones públicas del presidente argentino, quien volvió a referirse al mandatario brasileño como "ladrón" y "presidiario".

El menú de Milei: pragmatismo y nacionalismo, con Lula, Georgieva y Santi Caputo en la mesa

El menú de Milei: pragmatismo y nacionalismo, con Lula, Georgieva y Santi Caputo en la mesa

Durante entrevistas concedidas a La Nación +, Radio Mitre y al streaming La Casa, Milei sostuvo que utiliza esos términos porque la condena contra Lula fue anulada por un "error administrativo" de la Justicia brasileña, aunque afirmó que esa decisión no demostraba la inocencia del presidente de Brasil.

"Tengo formas horribles pero digo la verdad", se justificó el mandatario argentino.

Un vínculo que ya venía deteriorado

La tensión entre ambos gobiernos había escalado semanas atrás, luego de la participación de Milei en la convención del Partido Liberal (PL) que proclamó a Flavio Bolsonaro como candidato presidencial de una coalición de derecha, el pasado 25 de julio.

En aquella oportunidad, Brasil respondió llamando a consultas a su embajador Julio Bitelli y presentó una primera protesta formal ante el representante argentino Daniel Raimondi, una reacción que en ese momento parecía marcar el límite del conflicto diplomático.

Sin embargo, en plena campaña electoral brasileña de cara a las elecciones del 4 de octubre, la situación volvió a agravarse cuando Milei retomó el tema y reiteró sus cuestionamientos a Lula en sucesivas entrevistas, lo que derivó en la nueva decisión del gobierno brasileño de reducir el nivel de la relación diplomática entre ambos países.

Temas BrasilLuiz Inácio Lula da SilvaRepública ArgentinaJair BolsonaroJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El vicepresidente de Brasil cruzó a Javier Milei por los insultos contra Lula: “Es lamentable”

El vicepresidente de Brasil cruzó a Javier Milei por los insultos contra Lula: “Es lamentable”

Lula da Silva calificó de payasada la incursión de Javier Milei en la política brasileña

Lula da Silva calificó de "payasada" la incursión de Javier Milei en la política brasileña

Valim prepara el reclamo internacional de Cristina Kirchner

Valim prepara el reclamo internacional de Cristina Kirchner

Lo más popular
Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja
1

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
2

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio
3

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía
4

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

Tenía 21 años, era una promesa del atletismo y su muerte conmocionó al deporte
5

Tenía 21 años, era una promesa del atletismo y su muerte conmocionó al deporte

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos
2

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
3

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
4

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

La tormenta perfecta de los delitos económicos
5

La tormenta perfecta de los delitos económicos

Más Noticias
El Gobierno modificó el proyecto de ley de tierras para sumar apoyos y evitar una nueva derrota en el Senado

El Gobierno modificó el proyecto de ley de tierras para sumar apoyos y evitar una nueva derrota en el Senado

Atención, candidatos de Tucumán: cómo funcionará la Ficha Limpia en las elecciones de 2027

Atención, candidatos de Tucumán: cómo funcionará la "Ficha Limpia" en las elecciones de 2027

Facundo Moyano quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

Facundo Moyano quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

Candela Arizaga declaró que Facundo Moyano no la golpeó ni la encerró

Candela Arizaga declaró que Facundo Moyano no la golpeó ni la encerró

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: No puede haber chispazos ni internas

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

Comentarios