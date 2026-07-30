Lula da Silva calificó de "payasada" la incursión de Javier Milei en la política brasileña

Insultos en San Pablo y la reacción judicial

La furia de Itamaraty (la cancillería brasileña) se desató tras el discurso de Milei en San Pablo, donde el argentino lanzó duros epítetos contra las máximas autoridades de Brasil. Sin mencionarlo directamente, Milei llamó a Lula "ladrón" y "presidiario", mientras que tildó de "basura calva" al juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, responsable de las causas contra Jair Bolsonaro y de haber impedido una visita de Milei al expresidente en su lugar de detención.