Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei afirmó en televisión que la pobreza bajó del 57% al 29% en Argentina desde su asunción, defendiendo los resultados de su programa económico.
- Milei desestimó encuestas privadas sobre empleo, respaldó sus cifras en datos oficiales y anunció una reforma del Banco Central para prohibir la financiación al Tesoro.
- El Gobierno busca erradicar la inflación mediante cambios en el Banco Central, mientras atribuye las tensiones económicas a intentos de la oposición por romper el déficit cero.
El presidente Javier Milei realizó un balance optimista de su programa económico. El mandatario aseguró que, si bien la situación sigue siendo compleja, la cantidad de ciudadanos con dificultades para llegar a fin de mes se redujo drásticamente en comparación con el escenario que recibió en diciembre de 2023. “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”, aseguró.
Pobreza e indigencia, a la baja
Al ser consultado sobre sondeos privados que indican que un 86% de los argentinos requiere más de un empleo para cubrir sus necesidades básicas,Milei cuestionó la metodología de esas encuestas, al señalar que suelen tener "sesgos" en la formulación de las preguntas. En su lugar, el jefe de Estado se apoyó en las estadísticas oficiales para validar su rumbo.
“Al inicio de la gestión, la pobreza alcanzaba el 57%. Hoy es del 29%, lo que significa que 28 puntos porcentuales de la población salieron de esa condición”, afirmó el mandatario, quien tradujo ese porcentaje en "14 millones de argentinos que están mejor".
En la misma línea, Milei destacó que la indigencia cayó del 20% al 6% y la pobreza infantil descendió del 70% al 42%. “No somos Suiza, pero estamos mucho mejor que cuando iniciamos”, sentenció.
Los cinco ejes para blindar el Banco Central
Otro de los puntos centrales de la entrevista fue el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). Milei explicó que el objetivo primordial es "extirpar definitivamente la inflación de la vida de los argentinos" mediante un diseño institucional que impida futuros manejos discrecionales del dinero público.
El Presidente enumeró los pilares de la iniciativa: la prohibición absoluta de financiar al Tesoro, el fin de la distribución de utilidades ficticias y un nuevo esquema de remoción de autoridades que requerirá el aval de dos tercios de ambas cámaras del Congreso.
Ante las críticas por la falta de la palabra “independencia” en el texto, Milei fue tajante. “La verdadera autonomía reside en impedir que se use al BCRA para falsificar dinero y financiar el fisco, que es una estafa. Poner la palabra ‘independencia’ de forma pomposa no sirve si no hay límites reales”.
Récords económicos y el factor político
Respecto al estado actual de la actividad, el jefe de Estado aseguró que el consumo, el Producto Bruto Interno (PBI) y las exportaciones se encuentran en "máximos históricos". Sin embargo, reconoció que la inflación aún no ha llegado a niveles cercanos a cero debido a factores externos a su plan técnico.
Milei atribuyó la persistencia inflacionaria y las recientes tensiones en el mercado a lo que denominó un “ataque furioso de la política”. Según su visión, ciertos proyectos legislativos de la oposición intentaron quebrar el equilibrio fiscal, provocando una corrida cambiaria que el Gobierno debió enfrentar. “Ese ataque equivalió al 50% de la base monetaria”, remarcó.