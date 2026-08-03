Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

El presidente Javier Milei realizó un balance optimista de su programa económico. El mandatario aseguró que, si bien la situación sigue siendo compleja, la cantidad de ciudadanos con dificultades para llegar a fin de mes se redujo drásticamente en comparación con el escenario que recibió en diciembre de 2023. “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”, aseguró.