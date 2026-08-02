Milei volvió a cargar contra Lula y lo llamó "ladrón" y "corrupto"

El presidente Javier Milei volvió a elevar el tono de la confrontación con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al afirmar que se trata de "un ladrón", "un corrupto" y que "no es inocente". Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con LN+, en la que también defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner.