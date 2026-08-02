Milei volvió a cargar contra Lula y lo llamó "ladrón" y "corrupto"

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei volvió a calificar de "corrupto" y "ladrón" a Lula da Silva en una entrevista en LN+ para ratificar sus críticas tras un acto opositor en Brasil.
- La tensión diplomática aumentó tras el apoyo de Milei a Bolsonaro en San Pablo, lo que motivó a ambas cancillerías a convocar y citar embajadores para manifestar su malestar.
- El agravamiento del conflicto pone en riesgo las relaciones bilaterales con Brasil, mientras Milei busca consolidar su agenda económica interna y su narrativa contra la izquierda.
El presidente Javier Milei volvió a elevar el tono de la confrontación con su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al afirmar que se trata de "un ladrón", "un corrupto" y que "no es inocente". Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con LN+, en la que también defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, lanzó duras críticas contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof y se refirió a la expresidenta Cristina Kirchner.
Las palabras del mandatario llegan en medio de la tensión diplomática entre Argentina y Brasil, desatada tras su participación en un acto del Partido Liberal en San Pablo, donde respaldó la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.
Milei: "Lula no es inocente"
Consultado sobre el presidente brasileño, Milei ratificó las acusaciones que ya había formulado durante su visita a Brasil.
"Es un ladrón, un corrupto. Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente", sostuvo.
Además, rechazó las críticas del gobierno brasileño por sus expresiones.
"Agresivo es que alguien robe. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar", afirmó.
También aseguró que sus dichos fueron espontáneos y no respondieron a una estrategia política.
Continúa la tensión diplomática con Brasil
Las declaraciones profundizan el conflicto bilateral iniciado tras el acto partidario realizado en San Pablo, donde Milei calificó a Lula de "ladrón", "corrupto", "presidiario" y "basura socialista".
Como respuesta, el Palacio de Itamaraty convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para expresar el malestar del gobierno brasileño, mientras que Brasil llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.
Aunque el canciller Mauro Vieira descartó por ahora medidas diplomáticas más severas, reconoció la gravedad del episodio.
Por su parte, Lula endureció recientemente su postura y calificó como una "payasada" la presencia de Milei en la convención del Partido Liberal brasileño.
Defendió la reforma del Banco Central
Durante la entrevista, el Presidente volvió a respaldar el proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que será una herramienta clave para evitar futuros procesos inflacionarios.
"Es una reforma para terminar de extirpar la inflación", sostuvo.
Según explicó, el objetivo es impedir que futuras administraciones puedan financiar el gasto público mediante emisión monetaria.
"No se va a poder falsificar dinero. Es un delito", afirmó.
Para Milei, la iniciativa apunta a consolidar el equilibrio macroeconómico y proteger el valor de la moneda.
Balance económico de su gestión
El mandatario también hizo un repaso de la marcha de la economía y defendió el rumbo del Gobierno.
Entre otros puntos, aseguró que:
La economía acumula 26 meses consecutivos de crecimiento.
El PBI alcanzó un máximo histórico.
Las exportaciones están en niveles récord.
El consumo se encuentra en su pico histórico.
La inflación mayorista se acerca al 0%.
Además, sostuvo que su administración resistió intentos de desestabilización económica y política.
"Resistimos una corrida equivalente a U$S70.000 millones", afirmó.
Nuevas críticas a Kicillof y Cristina Kirchner
Milei también apuntó contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó como "ignorante" y responsabilizó por la falta de crecimiento de la provincia de Buenos Aires.
"Es un mal. Donde un comunista toca algo, lo destruye o lo convierte en excremento", expresó.
Respecto de la decisión de la defensa de Cristina Kirchner de recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU para cuestionar su condena en la causa Vialidad, el Presidente minimizó la presentación.
"Que la condenada haga todas las presentaciones que haga. Me importa un rábano", concluyó.