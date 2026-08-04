Seguridad

Quién es Candela Arizaga, la influencer y expareja de L-Gante involucrada en el episodio con Facundo Moyano

La modelo de 23 años, que también fue vinculada con Enzo Fernández, fue asistida por el SAME tras escapar del departamento del exdiputado en Belgrano. Permanece internada en el Hospital Pirovano.

Candela Arizaga, la influencer y expareja de L-Gante que acusó a Facundo Moyano.
Candela Arizaga, la influencer y expareja de L-Gante que acusó a Facundo Moyano. (Foto: Instagram / candelamagaliok)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La influencer Candela Arizaga fue asistida este martes en Belgrano tras huir del departamento del exdiputado Facundo Moyano, quien quedó demorado mientras la Justicia investiga.
  • La joven de 23 años, ex de L-Gante, salió corriendo a la calle pidiendo auxilio a las 5 AM. Fue trasladada al Hospital Pirovano para realizarle análisis y pericias médicas.
  • La investigación judicial continúa a la espera de pericias toxicológicas y declaraciones de los involucrados para esclarecer qué ocurrió dentro del departamento.
Resumen generado con IA

Candela Arizaga, una influencer y modelo de 23 años con más de 300.000 seguidores en Instagram, quedó en el centro de la atención pública luego del confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este martes en un edificio del barrio porteño de Belgrano, donde fue asistida por personal del SAME tras escapar del departamento del exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano.

La joven permanece internada en observación en el Hospital Pirovano, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho y el exlegislador fue demorado por la Policía.

Quién es Candela Arizaga

Candela Arizaga es modelo, creadora de contenidos e influencer. En sus redes sociales comparte fotografías de viajes, producciones de moda y aspectos de su vida cotidiana, lo que le permitió construir una importante comunidad de seguidores.

Su nombre comenzó a trascender a nivel nacional en 2024, cuando hizo pública su relación con el cantante de cumbia L-Gante. Aunque el romance fue breve, ambos compartieron imágenes juntos que confirmaron el vínculo y despertaron una fuerte repercusión en redes sociales.

Los rumores de romance con Enzo Fernández

Tiempo después de su separación de L-Gante, Candela volvió a ocupar titulares cuando surgieron versiones que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista Enzo Fernández.

Las especulaciones aparecieron luego de que la influencer viajara a Londres y compartiera imágenes tomadas en los mismos lugares y fechas que el mediocampista de la Selección Argentina y del Chelsea.

Si bien las coincidencias alimentaron los rumores de una relación, ninguno de los dos confirmó públicamente el supuesto romance.

Su pasión por Rosario Central

Además de su actividad como influencer, Candela Arizaga suele mostrar en sus redes sociales su fanatismo por Rosario Central.

En distintas publicaciones aparece alentando al "Canalla" desde el estadio Gigante de Arroyito y vistiendo la camiseta del club rosarino.

El episodio con Facundo Moyano

Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador, en el barrio de Belgrano.

De acuerdo con la información oficial, Candela Arizaga salió corriendo desnuda del departamento donde se encontraba junto a Facundo Moyano y pidió ayuda en la vía pública.

El exdiputado salió detrás de ella y ambos fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad.

Un vecino relató que vio a la joven correr por la calle mientras solicitaba auxilio, lo que motivó la intervención policial y un operativo del SAME.

La investigación continúa

Tras el episodio, Candela Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano, donde permanece bajo observación médica y se le realizaron distintos estudios, entre ellos análisis toxicológicos.

Por su parte, Facundo Moyano fue demorado mientras la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió dentro del departamento y determinar las circunstancias que derivaron en el operativo policial.

La investigación continúa y las autoridades esperan los resultados de las pericias y las declaraciones de los involucrados para reconstruir los hechos.

Temas Facundo MoyanoL-GanteEnzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja
2

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía
3

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: No puede haber chispazos ni internas
4

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al Globo
5

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

Ranking notas premium
El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores
1

El accidente de un niño en una boca de tormenta sin tapa desató una polémica entre la SAT y los concejales opositores

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
2

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas
3

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?
4

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”
5

“La lectura de ‘La Odisea’ ofrece una riqueza que ninguna película puede agotar”

Más Noticias
Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

Salió de la cárcel el 9 de julio y 12 días después volvió a ser detenido por abuso sexual y tentativa de femicidio

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

El joven asesinado en Chaco había denunciado a su novia por violencia de género y en Tucumán los casos similares enfrentan obstáculos

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Escándalo en Belgrano: demoraron a Facundo Moyano tras un grave incidente con su pareja

Encontraron en Brasil a Micaela Albornoz: la rosarina desaparecida estaba sola y usó un DNI ajeno

Encontraron en Brasil a Micaela Albornoz: la rosarina desaparecida estaba sola y usó un DNI ajeno

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: Hay que mirar el vaso medio lleno

Falcioni valoró el punto en Parque Patricios, pero lamentó la lesión de Leandro Díaz: "Hay que mirar el vaso medio lleno"

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: No puede haber chispazos ni internas

Eduardo Cobos, el nuevo interventor del Ersept: "No puede haber chispazos ni internas"

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al Globo

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

El niño de tres años que cayó en una boca de tormenta sigue internado con riesgo de neumonía

Comentarios