Quién es Candela Arizaga, la influencer y expareja de L-Gante involucrada en el episodio con Facundo Moyano
La modelo de 23 años, que también fue vinculada con Enzo Fernández, fue asistida por el SAME tras escapar del departamento del exdiputado en Belgrano. Permanece internada en el Hospital Pirovano.
Resumen para apurados
- La influencer Candela Arizaga fue asistida este martes en Belgrano tras huir del departamento del exdiputado Facundo Moyano, quien quedó demorado mientras la Justicia investiga.
- La joven de 23 años, ex de L-Gante, salió corriendo a la calle pidiendo auxilio a las 5 AM. Fue trasladada al Hospital Pirovano para realizarle análisis y pericias médicas.
- La investigación judicial continúa a la espera de pericias toxicológicas y declaraciones de los involucrados para esclarecer qué ocurrió dentro del departamento.
Candela Arizaga, una influencer y modelo de 23 años con más de 300.000 seguidores en Instagram, quedó en el centro de la atención pública luego del confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este martes en un edificio del barrio porteño de Belgrano, donde fue asistida por personal del SAME tras escapar del departamento del exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano.
La joven permanece internada en observación en el Hospital Pirovano, mientras la Justicia investiga las circunstancias del hecho y el exlegislador fue demorado por la Policía.
Quién es Candela Arizaga
Candela Arizaga es modelo, creadora de contenidos e influencer. En sus redes sociales comparte fotografías de viajes, producciones de moda y aspectos de su vida cotidiana, lo que le permitió construir una importante comunidad de seguidores.
Su nombre comenzó a trascender a nivel nacional en 2024, cuando hizo pública su relación con el cantante de cumbia L-Gante. Aunque el romance fue breve, ambos compartieron imágenes juntos que confirmaron el vínculo y despertaron una fuerte repercusión en redes sociales.
Los rumores de romance con Enzo Fernández
Tiempo después de su separación de L-Gante, Candela volvió a ocupar titulares cuando surgieron versiones que la vinculaban sentimentalmente con el futbolista Enzo Fernández.
Las especulaciones aparecieron luego de que la influencer viajara a Londres y compartiera imágenes tomadas en los mismos lugares y fechas que el mediocampista de la Selección Argentina y del Chelsea.
Si bien las coincidencias alimentaron los rumores de una relación, ninguno de los dos confirmó públicamente el supuesto romance.
Su pasión por Rosario Central
Además de su actividad como influencer, Candela Arizaga suele mostrar en sus redes sociales su fanatismo por Rosario Central.
En distintas publicaciones aparece alentando al "Canalla" desde el estadio Gigante de Arroyito y vistiendo la camiseta del club rosarino.
El episodio con Facundo Moyano
Según el parte policial, el hecho ocurrió alrededor de las 5 de la madrugada en un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador, en el barrio de Belgrano.
De acuerdo con la información oficial, Candela Arizaga salió corriendo desnuda del departamento donde se encontraba junto a Facundo Moyano y pidió ayuda en la vía pública.
El exdiputado salió detrás de ella y ambos fueron interceptados por efectivos de la Policía de la Ciudad.
Un vecino relató que vio a la joven correr por la calle mientras solicitaba auxilio, lo que motivó la intervención policial y un operativo del SAME.
La investigación continúa
Tras el episodio, Candela Arizaga fue trasladada al Hospital Pirovano, donde permanece bajo observación médica y se le realizaron distintos estudios, entre ellos análisis toxicológicos.
Por su parte, Facundo Moyano fue demorado mientras la Justicia intenta esclarecer qué ocurrió dentro del departamento y determinar las circunstancias que derivaron en el operativo policial.
La investigación continúa y las autoridades esperan los resultados de las pericias y las declaraciones de los involucrados para reconstruir los hechos.