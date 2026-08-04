Quién es Candela Arizaga, la influencer y expareja de L-Gante involucrada en el episodio con Facundo Moyano

Candela Arizaga, una influencer y modelo de 23 años con más de 300.000 seguidores en Instagram, quedó en el centro de la atención pública luego del confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este martes en un edificio del barrio porteño de Belgrano, donde fue asistida por personal del SAME tras escapar del departamento del exdiputado y dirigente sindical Facundo Moyano.