Resumen para apurados
- Facundo Moyano fue detenido esta madrugada en Belgrano, acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad tras un grave incidente de violencia de género con una joven.
- Ocurrió tras salir la influencer Candela Arizaga pidiendo ayuda a la calle. La Policía intervino, asistió a la víctima y ordenó pericias toxicológicas a ambos involucrados.
- El fiscal analiza cámaras y testimonios para esclarecer el hecho. Se evaluará si la víctima impulsa la denuncia penal y qué medidas de protección se determinarán.
El exdiputado y jefe del Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y Afines (SUTPA), Facundo Moyano, quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.
El fiscal Julián Pistone dispuso que Moyano quede alojado en la comisaría 13 A tras el incidente con una mujer en el barrio de Belgrano. Mientras, se dispuso una consigna de la Policía de la Ciudad en la casa del sindicalista.
A su vez, Pistone resolvió medidas de prueba para intentar esclarecer el hecho: se revisarán las cámaras de seguridad, serán citados los testigos del caso y se le consultó a la joven si quiere impulsar la denuncia penal y si requiere medidas de seguridad.
Cerca de las 5 de la madrugada, una joven influencer salió corriendo desnuda de un edificio. El exdiputado y sindicalista la siguió y fue interceptado por efectivos en medio de la calle.
Según el parte policial al que tuvo acceso TN, ambos habrían estado "bajo efectos de estupefacientes". De acuerdo a la versión policial, la joven de 23 años refirió que había sido "agredida por Moyano", por lo que fue trasladada al hospital Pirovano. Allí le efectuaron estudios toxicológicos y recibió asistencia médica y psicológica.
La policía y el SAME desplegaron un amplio operativo en plena avenida del Libertador. "Vi a una chica corriendo por la calle y pedía ayuda", afirmó un vecino en diálogo con radio Mitre.
El diputado nacional y abogado "Huguito" Moyano ingresó a la comisaría 13 pasadas las 8.30 para tomar conocimiento de la causa y asistir a su hermano Facundo. Luego de algunos minutos, se confirmó que el exdiputado es defendido por los abogados Alfredo Gascon y Miguel Molina.
Quién es Candela Arizaga, la influencer involucrada
Candela Arizaga es la influencer argentina de 23 años que permanece en la guardia del Hospital Pirovano luego de haber protagonizado el confuso episodio junto al exdiputado y dirigente sindical. La joven es modelo e influencer y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte imágenes de sus viajes, producciones fotográficas y distintos momentos de su vida cotidiana.
Arizaga alcanzó notoriedad pública a comienzos de 2024, cuando blanqueó su relación con el cantante L-Gante. Aunque el romance duró apenas unos meses, la pareja compartió fotos y videos en redes sociales que confirmaban el vínculo y despertaron el interés de sus seguidores.
El video que se viralizó
Se conoció el video que muestra los instantes posteriores al episodio por el que fue demorado Facundo Moyano. En las imágenes, que comenzaron a circular en las últimas horas, se observa a la joven semidesnuda y visiblemente desorientada mientras camina errática por la avenida del Libertador.
El registro también muestra cómo, a pesar de la dramática escena, peatones y automovilistas continúan circulando por la zona. Algunas personas miran lo que ocurre, mientras otras siguen su camino. La joven, mientras tanto, caminaba en un estado de evidente conmoción.
El episodio ocurrió cerca de las 5 de la madrugada. Según el parte policial, la mujer salió corriendo desnuda desde un edificio y detrás de ella fue visto Moyano, quien poco después fue interceptado por efectivos de la Policía de la Ciudad.