Facundo Moyano quedó detenido acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género

Quién es Candela Arizaga, la influencer involucrada

Candela Arizaga es la influencer argentina de 23 años que permanece en la guardia del Hospital Pirovano luego de haber protagonizado el confuso episodio junto al exdiputado y dirigente sindical. La joven es modelo e influencer y cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte imágenes de sus viajes, producciones fotográficas y distintos momentos de su vida cotidiana.