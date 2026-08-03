Qué dice la nota de renuncia de Ascárate como interventor del Ersept

Como balance de su gestión, el ex legislador destacó que uno de los principales logros fue el fortalecimiento del control sobre las empresas prestatarias de servicios públicos y la defensa de los usuarios. En ese sentido, remarcó que durante su administración no fue necesario aplicar cortes programados de energía porque se concretaron obras que permanecían paralizadas, entre ellas el refuerzo de redes de alta tensión, la reparación de cables subterráneos con fallas y la repotenciación de la línea Bracho-Cevil Pozo.