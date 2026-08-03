Política

Qué dice la nota de renuncia de Ascárate como interventor del Ersept

El texto del radical tiene fecha del viernes 31 de julio, pero su dimisión se conoció en la mañana de hoy.

ASCÁRATE. El radical había sido designado en el cargo en mayo de 2024 con mandato hasta octubre de 2027.
ASCÁRATE. El radical había sido designado en el cargo en mayo de 2024 con mandato hasta octubre de 2027. PRENSA COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 16 Min

Resumen para apurados

  • El interventor José Ascárate renunció hoy ante el gobernador Jaldo en Tucumán por motivos personales, tras dos años de gestión en el Ersept.
  • La salida se da en medio de rumores de conflicto interno. En su renuncia, Ascárate defendió su gestión resaltando un superávit de $10.300 millones y obras clave.
  • Eduardo Cobos lo reemplazará en el organismo, mientras el gobierno de Jaldo busca garantizar la continuidad del control tarifario y los servicios en la provincia.
Resumen generado con IA

El interventor del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, presentó su renuncia al gobernador Osvaldo Jaldo luego de dos años y tres meses al frente del organismo. En la nota dirigida al mandatario, el ahora ex funcionario evitó generar polémica ante los rumores de profundas diferencias con la subinterventora, Ingrid Lausberg; sostuvo que durante su gestión procuró ejecutar las políticas definidas por el Gobierno y defendió los principales resultados alcanzados en materia de control de los servicios públicos, inversiones y saneamiento financiero.

Jaldo habló sobre la renuncia de Ascárate al Ersept: “Todos tenemos un ciclo”

Jaldo habló sobre la renuncia de Ascárate al Ersept: “Todos tenemos un ciclo”

En el texto, Ascárate fundamentó su salida como una decisión personal, al poner a disposición su renuncia y agradecer a Jaldo la oportunidad conferida para conducir el organismo. También expresó su deseo de haber cumplido con las responsabilidades encomendadas y cerró la carta con un mensaje de respeto hacia el gobernador.

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Como balance de su gestión, el ex legislador destacó que uno de los principales logros fue el fortalecimiento del control sobre las empresas prestatarias de servicios públicos y la defensa de los usuarios. En ese sentido, remarcó que durante su administración no fue necesario aplicar cortes programados de energía porque se concretaron obras que permanecían paralizadas, entre ellas el refuerzo de redes de alta tensión, la reparación de cables subterráneos con fallas y la repotenciación de la línea Bracho-Cevil Pozo.

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Ascárate también reivindicó la finalización de la Revisión Tarifaria Integral para el próximo quinquenio. Según detalló, ese proceso permitió incrementar en más de un 30% las inversiones obligatorias de la distribuidora eléctrica y ubicar la tarifa provincial un 2% por debajo del promedio nacional, de acuerdo con un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios IIEP-UBA-Conicet. A ello sumó el sostenimiento y la ampliación de la tarifa social provincial, beneficio que alcanza a más de 180.000 familias tucumanas.

En materia de agua y saneamiento, el radical señaló que se normalizaron las tarifas y que el Ersept acompañó a la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) en la recuperación de fuentes de abastecimiento que estaban en manos privadas, además de respaldar distintas obras para mejorar el servicio.

Otro de los ejes que resaltó Ascárate fue la situación económica del organismo. Indicó que el Ersept pasó de un escenario deficitario a cerrar su gestión con un superávit superior a los $10.300 millones. Ese equilibrio financiero, afirmó, permitió afrontar gastos extraordinarios, como el pago de facturas eléctricas de familias damnificadas por inundaciones, y recuperar los Fondos de Eficiencia Energética, con los que se financiaron obras en más de 20 comunas del interior por más de $2.200 millones durante 2025.

Temas José Ricardo AscárateIngrid Lausberg
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
A dos años de la ley contra la ludopatía, Cano cuestiona la inacción del Ejecutivo y pide la aplicación de la ley

A dos años de la ley contra la ludopatía, Cano cuestiona la inacción del Ejecutivo y pide la aplicación de la ley

Jaldo habló sobre la renuncia de Ascárate al Ersept: “Todos tenemos un ciclo”

Jaldo habló sobre la renuncia de Ascárate al Ersept: “Todos tenemos un ciclo”

Lo más popular
Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy
1

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado
2

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo
3

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante
4

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia
5

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Ranking notas premium
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Más Noticias
Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

Comentarios