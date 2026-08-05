La celebración de los 114 años de LA GACETA en 11 fotos

CONSIDERACIÓN. La gerente de planificación y control Julieta Asaf junto a María Agustina Garrocho, quien recibió el reconocimiento al valor Respeto, por su trato cercano y la colaboración con sus compañeros.
VALOR. María Florencia Remonda posa con la gerente comercial Patricia Ribone, luego de ser reconocida por el valor de la Curiosidad.
TRABAJO MUNDIALISTA. Los periodistas Matías Auad, Bruno Farano, Alejandra Casas Cau y el secretario general de redacción Federico van Mameren, festejan el reconocimiento a todo el equipo de Deportes distinguido con el premio a la Excelencia, por la cobertura realizada durante el Mundial 2026.
PROTAGONISTAS. Los miembros del directorio Fernando de Aróstegui y María Elena Achaval, junto al vicepresidente Javier García Hamilton y el presidente Daniel Dessein.
TAMBIÉN RECONOCIDO. José Blanco Gerente de Tecnología, recibió una distinción por alcanzar los 30 años de trayectoria en la empresa.
DEDICACIÓN. Nicolás Iriarte junto al secretario de Redacción José Názaro, tras ser reconocido por el valor de la Integridad, por su ética de trabajo.
REFLEXIÓN. Daniel Dessein, presidente del directorio de la empresa, fue el encargado de dirigir el discurso principal de la mañana.
AGRADECIDO. Pablo Soler, responsable técnico de los sistemas editoriales, reconocido por su trayectoria.
PREMIADA. Carolina Corbalán, del área de Comercial, recibe el premio a la Excelencia de manos de María Elena Achaval, miembro del directorio.
AGRADECIDO. Pablo Soler, responsable técnico de los sistemas editoriales, reconocido por su trayectoria.
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium