Jaldo habló sobre la renuncia de Ascárate al Ersept: “Todos tenemos un ciclo”

“Ustedes saben que Ascárate viene con un problema de salud que ha sido de conocimiento público y no hay duda de que esa institución necesita una permanencia de todos los días”, dijo. Destacó, además, el rol estratégico que tiene el Ersept, debido a que es el organismo encargado de controlar servicios esenciales para la población, entre ellos el suministro de energía eléctrica y agua potable.