Jaldo habló sobre la renuncia de Ascárate al Ersept: “Todos tenemos un ciclo”
Resumen para apurados
- Este lunes en Tucumán, el gobernador Osvaldo Jaldo explicó la renuncia de Ricardo Ascárate al Ersept por problemas de salud y disputas gremiales, nombrando a Eduardo Cobos.
- Ascárate, opositor invitado por Jaldo, sufría desgaste por protestas sindicales en el centro de la ciudad. Jaldo oficializó el reemplazo con Eduardo Cobos mediante un DNU.
- El DNU de designación de Cobos deberá ser tratado por la Legislatura, mientras el Ersept enfrenta el desafío de controlar las tarifas de distribución de luz y agua.
El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió este lunes a la renuncia de Ricardo Ascárate como interventor del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept) y explicó que la decisión estuvo vinculada, entre otros factores, con los problemas de salud que atraviesa el funcionario y con el desgaste generado por los conflictos internos en el organismo.
“Todos tenemos un ciclo”, sostuvo el mandatario al ser consultado por la salida de Ascárate, a quien definió como un amigo pese a no pertenecer a su espacio político. El gobernador recordó que fue él mismo quien le ofreció ocupar la conducción del ente regulador.
“Ustedes saben que Ascárate viene con un problema de salud que ha sido de conocimiento público y no hay duda de que esa institución necesita una permanencia de todos los días”, dijo. Destacó, además, el rol estratégico que tiene el Ersept, debido a que es el organismo encargado de controlar servicios esenciales para la población, entre ellos el suministro de energía eléctrica y agua potable.
“Es una repartición que tiene mucha importancia en sus decisiones y, sin embargo, se la di a la oposición. Ricardo Ascárate no es de mi espacio político y yo lo invité a que se integre al ente regulador para que se haga cargo”, remarcó.
El desgaste y los conflictos internos
La salida de Ascárate se produce luego de una etapa atravesada por tensiones dentro del organismo y conflictos con sectores gremiales. Al respecto, Jaldo evitó atribuir la renuncia exclusivamente a las diferencias internas, aunque reconoció que el interventor venía planteando su preocupación por la situación.
“Puede haber problemas internos como hay en muchas reparticiones. Lo que hay que saber es estar a la altura de las circunstancias, controlar las situaciones y evitar que se produzcan desbordes”, afirmó.
En ese sentido, hizo referencia también a las medidas de fuerza impulsadas por trabajadores del organismo y cuestionó la continuidad de las protestas en el centro de la ciudad.
“Que un gremio haga paro, que un gremio salga a la calle, corte una calle céntrica y haya problemas con el tránsito... yo pregunto: ¿hasta cuándo va a durar eso?”, planteó.
Según explicó Jaldo, había mantenido conversaciones con Ascárate sobre la situación. “Él venía ya un poco hablando de este tema y venía también un poco cansado de esta situación. Por eso simplemente renunció”, relató.
Cobos asumió en el Ersept
Tras la salida de Ascárate, Jaldo confirmó la designación de Eduardo “Lalo” Cobos, ex defensor del Pueblo y ex legislador, como nuevo interventor del organismo. El gobernador explicó que la decisión fue tomada en el marco de las facultades que le corresponden para designar y remover funcionarios. “Es facultad exclusiva del gobernador la remoción y la designación de sus funcionarios”.
La designación se realizó mediante un decreto de necesidad y urgencia que deberá ser remitido a la Legislatura para su tratamiento. Mientras tanto, Cobos quedará formalmente al frente del organismo.
El control de las tarifas
Consultado por los aumentos en las tarifas y por el rol del Ersept en la defensa de los usuarios, Jaldo aseguró que la Provincia controla solamente una parte de los componentes que determinan el costo final de la energía.
“En las tarifas hay un porcentaje que es generación, otro porcentaje que es transporte, que nosotros no manejamos, y hay otro porcentaje que es la distribución, que sí controlamos”.
El mandatario señaló que la generación y el transporte dependen de decisiones que exceden las atribuciones provinciales. Mencionó entre las centrales generadoras a El Bracho y la Central Independencia, que forman parte del sistema interconectado nacional. “Nosotros no tenemos acceso en lo más mínimo a ese tipo de decisiones”, sostuvo.