Política

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Fuentes ministeriales de Casa de Gobierno confirmaron a LA GACETA la dimisión. La salida del dirigente se produce luego de semanas de tensión con la subinterventora del organismo, Ingrid Lausberg.

Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • José Ricardo Ascárate renunció este lunes a la conducción del ERSEPT en Tucumán por internas con Ingrid Lausberg, y será reemplazado por Eduardo Cobos.
  • La dimisión ocurre tras semanas de tensión institucional, intimaciones cruzadas y acusaciones de usurpación de funciones entre Ascárate y la subinterventora.
  • La llegada de Cobos busca estabilizar el ente regulador de servicios públicos tras las controversias políticas y legislativas que rodearon a su conducción.
Resumen generado con IA

La conducción del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) cambió este lunes en medio de una fuerte disputa interna. José Ricardo Ascárate formalizó su renuncia al frente del organismo y el Gobierno ya definió a su reemplazante: Eduardo “Lalo” Cobos, ex defensor del Pueblo y ex legislador.

Fuentes ministeriales de Casa de Gobierno confirmaron a LA GACETA que la dimisión de Ascárate quedó formalizada a las 9. Está previsto que Cobos preste juramento hoy en el despacho del ministro de Economía, Daniel Abad.

La salida del dirigente de origen radical se produce luego de semanas de tensión con la subinterventora del ERSEPT, Ingrid Lausberg. La disputa entre ambos había escalado hasta convertirse en un conflicto institucional, con expedientes cruzados, cuestionamientos sobre las atribuciones de cada autoridad y acusaciones sobre el funcionamiento del organismo.

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Uno de los últimos episodios quedó registrado el 22 de julio. Ese día, Lausberg intimó a Ascárate a cesar “toda orden, instructivo o requerimiento directo” que prescindiera de su firma. El planteo fue incorporado al expediente N° 4217/390-L-2026.

Ascárate respondió al día siguiente. Rechazó los términos de la intimación y pidió que no se diera curso a la nota administrativa presentada por la subinterventora.

Pero la pelea había comenzado antes. El punto de quiebre fue la Nota N° 159/2026, a través de la cual la Intervención impulsó un pedido de informe sobre la situación de 13 agentes del ente.

La iniciativa fue objetada por Lausberg, quien cuestionó las facultades con las que se había realizado la gestión y la calificó como un caso de “incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública”.

RICARDO ASCÁRATE RICARDO ASCÁRATE

El enfrentamiento entre ambos funcionarios se produjo, además, pocos meses después de que la Legislatura ratificara la creación del cargo de subinterventor del ERSEPT. Para ocupar ese lugar, el Gobierno eligió a Lausberg, quien en 2025 había sido desplazada de la vicepresidencia de Canal 10.

Jaldo oficializó por DNU a Lausberg como subinterventora del Ersept

Jaldo oficializó por DNU a Lausberg como subinterventora del Ersept

En ese entonces, en la Legislatura, la oposición cuestionó la decisión durante el debate parlamentario y protagonizó fuertes cruces con el oficialismo provincial.

El ex interventor, Ricardo Ascárate. El ex interventor, Ricardo Ascárate.

Un cambio en la conducción

Ascárate había desembarcado en el ERSEPT en mayo de 2024. Al asumir había planteado como uno de sus principales objetivos recuperar el perfil del organismo como ente de control y regulación de los servicios públicos.

“Recuperar este ente regulador como un organismo de control que beneficie a los usuarios, defendiendo sus intereses y asegurando la accesibilidad y calidad del servicio”, había señalado entonces.

Temas José Ricardo AscárateIngrid Lausberg
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Por qué el DNU que nombra a Ingrid Lausberg en el Ersept genera dudas en la Legislatura

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Interna en el Ersept: Ingrid Lausberg desmiente diferencias con José Ascárate

Lo más popular
Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy
1

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado
2

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo
3

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante
4

Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia
5

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Ranking notas premium
¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?
1

¿Qué es la infidelidad financiera y por qué está en auge?

Falta tanto que parece nada
2

Falta tanto que parece nada

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos
3

La interminable odisea judicial de Alberto Lebbos

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral
4

Columna previsional: la jubilación no se construye a los 65 años, sino en toda la vida laboral

Decime qué se siente
5

Decime qué se siente

Más Noticias
Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Javier Milei: “No somos Suiza, pero estamos mejor; si hay gente que no llega a fin de mes, es menos que cuando iniciamos”

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Un niño de tres años cayó en una boca de tormenta sin tapa y fue internado

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Docentes tucumanos de todos los niveles se adhieren al paro de hoy

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Transporte público en la Capital: “Nuestro objetivo no es sacar colectivos de la calle”, afirmó Arnedo

Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

Milei, entre la confirmación y las incógnitas sobre su fórmula para 2027

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

La visita a la Terminal de Ómnibus, en la agenda de Jaldo

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Comentarios