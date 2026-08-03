Ricardo Ascárate dejó el Ersept en medio de un conflicto interno y Eduardo Cobos será su reemplazante
Resumen para apurados
- José Ricardo Ascárate renunció este lunes a la conducción del ERSEPT en Tucumán por internas con Ingrid Lausberg, y será reemplazado por Eduardo Cobos.
- La dimisión ocurre tras semanas de tensión institucional, intimaciones cruzadas y acusaciones de usurpación de funciones entre Ascárate y la subinterventora.
- La llegada de Cobos busca estabilizar el ente regulador de servicios públicos tras las controversias políticas y legislativas que rodearon a su conducción.
La conducción del Ente Único de Control y Regulación de los Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) cambió este lunes en medio de una fuerte disputa interna. José Ricardo Ascárate formalizó su renuncia al frente del organismo y el Gobierno ya definió a su reemplazante: Eduardo “Lalo” Cobos, ex defensor del Pueblo y ex legislador.
Fuentes ministeriales de Casa de Gobierno confirmaron a LA GACETA que la dimisión de Ascárate quedó formalizada a las 9. Está previsto que Cobos preste juramento hoy en el despacho del ministro de Economía, Daniel Abad.
La salida del dirigente de origen radical se produce luego de semanas de tensión con la subinterventora del ERSEPT, Ingrid Lausberg. La disputa entre ambos había escalado hasta convertirse en un conflicto institucional, con expedientes cruzados, cuestionamientos sobre las atribuciones de cada autoridad y acusaciones sobre el funcionamiento del organismo.
Uno de los últimos episodios quedó registrado el 22 de julio. Ese día, Lausberg intimó a Ascárate a cesar “toda orden, instructivo o requerimiento directo” que prescindiera de su firma. El planteo fue incorporado al expediente N° 4217/390-L-2026.
Ascárate respondió al día siguiente. Rechazó los términos de la intimación y pidió que no se diera curso a la nota administrativa presentada por la subinterventora.
Pero la pelea había comenzado antes. El punto de quiebre fue la Nota N° 159/2026, a través de la cual la Intervención impulsó un pedido de informe sobre la situación de 13 agentes del ente.
La iniciativa fue objetada por Lausberg, quien cuestionó las facultades con las que se había realizado la gestión y la calificó como un caso de “incompetencia, usurpadora delegación de funciones y posible configuración de delitos contra la Administración Pública”.
El enfrentamiento entre ambos funcionarios se produjo, además, pocos meses después de que la Legislatura ratificara la creación del cargo de subinterventor del ERSEPT. Para ocupar ese lugar, el Gobierno eligió a Lausberg, quien en 2025 había sido desplazada de la vicepresidencia de Canal 10.
En ese entonces, en la Legislatura, la oposición cuestionó la decisión durante el debate parlamentario y protagonizó fuertes cruces con el oficialismo provincial.
Un cambio en la conducción
Ascárate había desembarcado en el ERSEPT en mayo de 2024. Al asumir había planteado como uno de sus principales objetivos recuperar el perfil del organismo como ente de control y regulación de los servicios públicos.
“Recuperar este ente regulador como un organismo de control que beneficie a los usuarios, defendiendo sus intereses y asegurando la accesibilidad y calidad del servicio”, había señalado entonces.