Atlético Tucumán empató con Huracán, sigue invicto y se mantiene en zona de clasificación

Esa última jugada fue un llamado de atención para los de Falcioni. El “Globo” comenzaba a manejar la pelota y Atlético se metía en campo propio. El despliegue de Lautaro Godoy, Leonel Vega y Renzo Tesuri ya no lograba el mismo efecto neutralizador. Con todo, una pelota que se desvió en la cabeza del paraguayo Clever Ferreira tras una pelota parada, asustó al público “quemero”, de reducida presencia en la fría noche.