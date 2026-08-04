Solidez, convicción y un plan que se afianza: la identidad que empieza a mostrar el Atlético Tucumán de Falcioni

A esa dinámica se le sumó el criterio de Ignacio Galván y Maximiliano Villa, quienes no dudaron en proyectarse para acompañar a Tesuri y a “Triple R”. Atlético tuvo la pelota más que su rival (54%) y generó las aproximaciones más profundas de la primera mitad. Salvo un tramo de 10 minutos en los que el “Globo” logró algo más de precisión y acertó algunos pases entre líneas, la defensa tucumana no pasó sobresaltos. Sobre el cierre del período, el esquema sufrió un imprevisto: la lesión muscular de Díaz obligó a reestructurar el ataque. Falcioni mandó a la cancha a Nicolás Laméndola por el atacante, lo ubicó sobre la franja izquierda y, de esa manera, desplazó a Ruiz Rodríguez como centrodelantero.