Ezequiel Ham ultima detalles para rescindir con Atlético Tucumán; emigraría a otro club de Primera

Resumen para apurados
- El volante Ezequiel Ham acuerda rescindir con Atlético Tucumán hoy para sumarse a Newell's en Rosario, tras perder continuidad futbolística en el equipo albiceleste.
- Llegado en enero, disputó 16 partidos y dio dos asistencias. Al no sumar minutos en las últimas fechas, Newell's lo anotó a contrarreloj antes del cierre del libro de pases.
- La salida de común acuerdo le permitirá a Ham buscar titularidad en Rosario, mientras Atlético libera un cupo en el plantel para la continuidad del torneo de Primera.
El mercado de pases continúa dejando novedades en el mundo Atlético Tucumán. Mientras el equipo enfoca sus energías en el campeonato, la dirigencia y el entorno de Ezequiel Ham ultiman los detalles legales para resolver la desvinculación del mediocampista de 32 años, quien tiene casi todo acordado para convertirse en nuevo jugador de Newell’s.
Si bien en el debut del torneo contra Independiente Rivadavia integró la nómina de convocados y ocupó un lugar en el banco de suplentes, para la segunda fecha frente a Central Córdoba en Santiago del Estero el futbolista ya no viajó con la delegación. Tampoco fue considerado para la excursión a Parque Patricios, una señal inequívoca de que las gestiones para definir su partida se encontraban totalmente avanzadas.
Ham había arribado a la institución de 25 de Mayo y Chile en enero de este año como una alternativa de jerarquía para reforzar la mitad de la cancha. Durante su estadía vistiendo la camiseta albiceleste disputó 16 partidos oficiales y aportó dos asistencias, aunque nunca se terminó de afirmar. Consciente de que no contaría con la continuidad ni el protagonismo deseado dentro del equipo para esta segunda parte de la temporada, el mediocampista comenzó a buscar un nuevo destino. En un principio existieron sondeos desde el fútbol peruano, pero finalmente la opción más concreta surgió en el plano local.
Newell’s anotó al jugador a contrarreloj sobre el cierre del libro de pases (en una nómina en la que también inscribió a Gonzalo Ríos, de Independiente Rivadavia, y Agustín García Basso, de Racing) para poder destrabar la negociación fuera del límite formal.
De esta manera, y pese a que Ham tenía contrato firmado con el “Decano” hasta diciembre próximo, la vía elegida por ambas partes para cerrar el traspaso será la rescisión del vínculo de común acuerdo.
A la espera de pulir los últimos aspectos contractuales para viajar a Rosario, el volante trabaja en la resolución de su salida. Sin haber realizado aún un anuncio oficial ni una despedida formal en el club, el ciclo de Ham en el Monumental llegó a su fin, en busca de los minutos que no iba a tener en Tucumán.