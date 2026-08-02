Ezequiel Ham ultima detalles para rescindir con Atlético Tucumán; emigraría a otro club de Primera

Ham había arribado a la institución de 25 de Mayo y Chile en enero de este año como una alternativa de jerarquía para reforzar la mitad de la cancha. Durante su estadía vistiendo la camiseta albiceleste disputó 16 partidos oficiales y aportó dos asistencias, aunque nunca se terminó de afirmar. Consciente de que no contaría con la continuidad ni el protagonismo deseado dentro del equipo para esta segunda parte de la temporada, el mediocampista comenzó a buscar un nuevo destino. En un principio existieron sondeos desde el fútbol peruano, pero finalmente la opción más concreta surgió en el plano local.