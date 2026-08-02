Ramiro Ruiz Rodríguez gana terreno en Atlético Tucumán: "Creo que aproveché mi oportunidad"

En cuanto al pedido táctico de Falcioni, el extremo destacó la claridad de la orden: “Julio me pidió que corriera y que hiciera lo que venía haciendo. Creo que cumplí y el grupo me ayudó mucho desde el primer minuto”. A su vez, valoró el respaldo del vestuario: “La confianza es muy importante para mí. Mis compañeros me la transmiten, confían en mí y siempre me dan para adelante. Todos trabajamos muchísimo desde el primer día de la pretemporada y estos son los frutos”.