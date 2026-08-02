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Ramiro Ruiz Rodríguez gana terreno en Atlético Tucumán: "Creo que aproveché mi oportunidad"

Tras reemplazar de gran manera a Laméndola y asistir a Leandro Díaz en Santiago del Estero, "Triple R" se mantndrá entre los titulares para visitar a Huracán. El tucumano comienza a afianzarse como la principal rueda de auxilio para Falcioni.

CONFIANZA. Ruiz Rodríguez dio una asistencia y mostró un buen nivel en el triunfo ante Central Córdoba. Falcioni lo volverá a poner desde el arranque en Parque Patricios.
CONFIANZA. Ruiz Rodríguez dio una asistencia y mostró un buen nivel en el triunfo ante Central Córdoba. Falcioni lo volverá a poner desde el arranque en Parque Patricios. LA GACETA / DIEGO ARÁOZ
Por Gonzalo Vera Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ramiro Ruiz Rodríguez seguirá como titular en Atlético Tucumán ante Huracán tras destacar con una asistencia en el triunfo previo frente a Central Córdoba.
  • Ruiz Rodríguez ingresó por la fallida salida de Nicolás Laméndola a Newell's, respondió al pedido táctico de Julio Falcioni y dio el pase de gol a Leandro Díaz.
  • Su afianzamiento le brinda solvencia al DT en el ataque, consolidándolo como una variante clave para sostener la competitividad de Atlético Tucumán en el torneo.
Resumen generado con IA

En los planteles que pretenden dar pelea, la profundidad de variantes suele marcar la diferencia. Para Atlético Tucumán, contar con futbolistas preparados para asumir la responsabilidad en cualquier momento resulta un activo indispensable. En el esquema de Julio César Falcioni, Ramiro Ruiz Rodríguez tiene los argumentos para ser ese “jugador número 12”: una pieza de recambio confiable que ingresa siempre, ya sea para destrabar trámites complicados o aportar despliegue y que, cuando las circunstancias obligan, sale a la cancha desde el arranque sin que la estructura general se resienta.

Eso se vio en el último compromiso. Ante la imprevista ausencia de Nicolás Laméndola (desafectado en la previa porque su transferencia a Newell's parecía inminente), “Triple R” ocupó su lugar y respondió con creces. Caída la negociación con el club rosarino, el “Chueco” volvió a los entrenamientos, está entre los convocados e irá al banco de suplentes.

Constancia y confianza

El regreso de Ruiz Rodríguez a la alineación inicial fue el premio a la constancia demostrada en el día a día. “Estoy muy contento porque hacía mucho que no me tocaba jugar desde el arranque. Siempre me mantuve peleando desde abajo. El grupo venía haciendo las cosas muy bien desde el campeonato pasado, pero tuve mi oportunidad y creo que pude aprovecharla”, consideró. Además, remarcó su preparación física: “Me vengo preparando y entrenando fuerte, siempre pensando que en algún momento me va a tocar. Me sentí cómodo y estoy contento con mi rendimiento”.

En cuanto al pedido táctico de Falcioni, el extremo destacó la claridad de la orden: “Julio me pidió que corriera y que hiciera lo que venía haciendo. Creo que cumplí y el grupo me ayudó mucho desde el primer minuto”. A su vez, valoró el respaldo del vestuario: “La confianza es muy importante para mí. Mis compañeros me la transmiten, confían en mí y siempre me dan para adelante. Todos trabajamos muchísimo desde el primer día de la pretemporada y estos son los frutos”.

Durante el desarrollo del encuentro contra Central Córdoba, el atacante supo recuperarse tras fallar una chance clara: “Me había quedado un poco caliente por el cabezazo que erré en el primer tiempo, pero son cosas que pasan. Pude convivir con ese error y después me tocó dar la asistencia. Lo vi mejor ubicado a Leandro, le di el pase y, por suerte, la jugada salió bien”. Tras habilitar a Díaz, elogió al centrodelantero: “Leandro quiere al club más que nadie. Lo lleva en la sangre y está muy feliz por haber convertido”.

Si bien Laméndola es el titular indiscutido en esa posición, el rendimiento de Ruiz Rodríguez le dio las garantías necesarias a Falcioni para mantenerlo en el “11” y llevar de a poco a un “Chueco” que vivió una semana agitada.

Un rival de jerarquía

El equipo de Parque Patricios arrancó el semestre con un triunfo por la mínima sobre Banfield en su estadio, pero a los pocos días perdió 2-1 frente a Independiente Rivadavia (el puntero de la tabla anual) en condición de visitante.

Sin embargo, la calidad de varios de sus jugadores es muy superior a lo que Atlético enfrentó en su visita a Santiago del Estero. Con futbolistas de selección como Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Óscar Romero y Jordy Caicedo (todos serán titulares hoy), sumado al respaldo de sus hinchas en el Tomás Adolfo Ducó, Huracán va por un triunfo que lo acomode en las dos tablas.

Por otro lado, el entrenador Diego Martínez recibió hace algunos días la confirmación del regreso de Ignacio Pussetto. El delantero, que ya fue dirigido por el DT en 2023, llega al “Globo” a préstamo desde Independiente hasta diciembre de 2027. De todos modos, la intención del cuerpo técnico es llevarlo de a poco, por lo que no está entre los convocados para el duelo de esta noche.

El compromiso en Parque Patricios asoma como el examen de mayor exigencia en lo que va del certamen. Para el “Decano”, neutralizar la propuesta del local requerirá mantener la solidez defensiva y aprovechar los espacios que el rival suele conceder cuando adelanta sus líneas. En ese escenario, la velocidad de Ruiz Rodríguez y  puede ser una de las cartas principales para que Atlético regrese a Tucumán con otro triunfo.

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