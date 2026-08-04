El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

Atlético Tucumán construyó su empate sin goles frente a Huracán a partir de la solidez defensiva. La dupla de centrales integrada por Cléver Ferreira y Luciano Vallejo respondió con firmeza durante toda la noche, ganó la mayoría de los duelos y transmitió seguridad para sostener el arco en cero. En un partido de escasas situaciones, también se destacó el ingreso de Nicolás Laméndola, que le cambió la cara al ataque del “Decano” en el complemento. El delantero aportó movilidad, pidió siempre la pelota y fue el futbolista que más inquietó a la defensa del “Globo”, aunque no alcanzó para romper la igualdad.
A continuación, el análisis individual de cada uno de los futbolistas de Atlético:
Luis Ingolotti (6)
El arquero del “Decano” no fue exigido demasiado, pero estuvo atento las pocas veces que el “Globo” atacó. Siempre dio sensación de seguridad.
Maximiliano Villa (5)
Se hizo amonestar muy temprano y eso lo condicionó. En la marca cumplió, mientras que en el ataque aportó más en el primer tiempo que en el complemento.
Cléver Ferreira (6)
El paraguayo se mostró seguro tanto por abajo como en el juego aéreo. Controló muy bien a los delanteros del conjunto de Parque Patricios.
Luciano Vallejo (6)
Se asoció muy bien con Ferreira y prácticamente no pasaron sobresaltos. Cuando tuvieron que resistir por vía área lo hicieron muy bien. Prácticamente no perdió en la marca
Ignacio Galván (5)
Siempre intentó mostrase como salida. Subió bastante y tuvo alguna oportunidades en campo rival, pero no la supo aprovechar. Además se complicó en la marca. No jugó un buen partido.
Renzo Tesuri (5)
Como nos tiene acostumbrados mostró un gran despliegue, aunque esta vez no estuvo preciso con la pelota. No lastimó al adversario.
Leonel Vega (6)
Jugó un buen partido. Recuperó y distribuyó con criterio, aunque estuvo imprudente en la jugada que el árbitro sancionó penal para Huracán. Se salvó cuando el juez dio marcha atrás por el VAR.
Lautaro Godoy (5)
Tuvo el despliegue habitual y siempre trató de ir para adelante con sus gambetas punzantes. Con el correr de los minutos se fue apagando y sobre el final del encuentro terminó siendo reemplazado.
Franco Nicola (5)
Tuvo un arranque muy auspicioso, con algunas jugadas que llevaron riesgo al área de Huracán. Mostró su talento en la primera parte del partido, pero se fue apagando con el correr de los minutos.
Ramiro Ruiz Rodríguez (5)
Participó mucho en el ataque del “Decano”. Estuvo muy activo y complicó permanentemente a la defensa rival. Le falta definir mejor las jugadas. Erró un gol increíble.
Leandro Díaz (4)
El “Loco” estuvo errático desde el arranque del encuentro. Se hizo amonestar y luego salió lesionado.
Nicolás Laméndola (6)
Tuvo un muy buen ingreso. Fue lo mejor del equipo en el segundo tiempo. Siempre pidió la pelota y buscó ser protagonista. Se las ingenió para generar peligro y siempre puso en peligro al arco del “Globo”.
Manuel Brondo (-)
Ingresó por Ruiz Rodríguez para tratar de aportarle frescura al ataque “albiceleste”, pero no incidió en el juego.
Gabriel Compagnucci (-)
Ingresó en la parte final del enceuntro en reemplazo de Tesuri para reforzar la zona media. Jugó pocos minutos.
Julián Fernández (-)
Jugó su segundo partido con la camiseta de Atlético. Entró faltando cinco minutos para refrescar al equipo e hizo su aporte para que el “Decano” regrese con un punto desde Buenos Aires.
Kevin Ortiz (-)
Entró en la parte final para ayudar en la marca.