El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

Atlético Tucumán construyó su empate sin goles frente a Huracán a partir de la solidez defensiva. La dupla de centrales integrada por Cléver Ferreira y Luciano Vallejo respondió con firmeza durante toda la noche, ganó la mayoría de los duelos y transmitió seguridad para sostener el arco en cero. En un partido de escasas situaciones, también se destacó el ingreso de Nicolás Laméndola, que le cambió la cara al ataque del “Decano” en el complemento. El delantero aportó movilidad, pidió siempre la pelota y fue el futbolista que más inquietó a la defensa del “Globo”, aunque no alcanzó para romper la igualdad.