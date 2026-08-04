DeportesAtlético Tucumán

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al "Globo"

La dupla de centrales integrada por Cléver Ferreira y Luciano Vallejo fue lo mejor del "Decano". Laméndola aportó frescura y generó las mejores aproximaciones en el complemento.

El 1x1 de Atlético Tucumán en el empate sin goles frente al Globo
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán construyó su empate sin goles frente a Huracán a partir de la solidez defensiva. La dupla de centrales integrada por Cléver Ferreira y Luciano Vallejo respondió con firmeza durante toda la noche, ganó la mayoría de los duelos y transmitió seguridad para sostener el arco en cero. En un partido de escasas situaciones, también se destacó el ingreso de Nicolás Laméndola, que le cambió la cara al ataque del “Decano” en el complemento. El delantero aportó movilidad, pidió siempre la pelota y fue el futbolista que más inquietó a la defensa del “Globo”, aunque no alcanzó para romper la igualdad.

Atlético Tucumán empató con Huracán, sigue invicto y se mantiene en zona de clasificación

Atlético Tucumán empató con Huracán, sigue invicto y se mantiene en zona de clasificación

A continuación, el análisis individual de cada uno de los futbolistas de Atlético:

Luis Ingolotti (6)

El arquero del “Decano” no fue exigido demasiado, pero estuvo atento las pocas veces que el “Globo” atacó. Siempre dio sensación de seguridad.

Maximiliano Villa (5)

Se hizo amonestar muy temprano y eso lo condicionó. En la marca cumplió, mientras que en el ataque aportó más en el primer tiempo que en el complemento.

Cléver Ferreira (6)

El paraguayo se mostró seguro tanto por abajo como en el juego aéreo. Controló muy bien a los delanteros del conjunto de Parque Patricios.

Luciano Vallejo (6)

Se asoció muy bien con Ferreira y prácticamente no pasaron sobresaltos. Cuando tuvieron que resistir por vía área lo hicieron muy bien. Prácticamente no perdió en la marca

Ignacio Galván (5)

Siempre intentó mostrase como salida. Subió bastante y tuvo alguna oportunidades en campo rival, pero no la supo aprovechar. Además se complicó en la marca. No jugó un buen partido.

Renzo Tesuri (5)

Como nos tiene acostumbrados mostró un gran despliegue, aunque esta vez no estuvo preciso con la pelota. No lastimó al adversario.

Atlético vuelve al "Palacio" Ducó, el estadio que ganó un Oscar y es una joya del fútbol argentino

Atlético vuelve al Palacio Ducó, el estadio que ganó un Oscar y es una joya del fútbol argentino

Leonel Vega (6)

Jugó un buen partido. Recuperó y distribuyó con criterio, aunque estuvo imprudente en la jugada que el árbitro sancionó penal para Huracán. Se salvó cuando el juez dio marcha atrás por el VAR.

Lautaro Godoy (5)

Tuvo el despliegue habitual y siempre trató de ir para adelante con sus gambetas punzantes. Con el correr de los minutos se fue apagando y sobre el final del encuentro terminó siendo reemplazado.

Franco Nicola (5)

Tuvo un arranque muy auspicioso, con algunas jugadas que llevaron riesgo al área de Huracán. Mostró su talento en la primera parte del partido, pero se fue apagando con el correr de los minutos.

Ramiro Ruiz Rodríguez (5)

Participó mucho en el ataque del “Decano”. Estuvo muy activo y complicó permanentemente a la defensa rival. Le falta definir mejor las jugadas. Erró un gol increíble.

Leandro Díaz (4)

El “Loco” estuvo errático desde el arranque del encuentro. Se hizo amonestar y luego salió lesionado.

Nicolás Laméndola (6)

Tuvo un muy buen ingreso. Fue lo mejor del equipo en el segundo tiempo. Siempre pidió la pelota y buscó ser protagonista. Se las ingenió para generar peligro y siempre puso en peligro al arco del “Globo”.

Manuel Brondo (-)

Ingresó por Ruiz Rodríguez para tratar de aportarle frescura al ataque “albiceleste”, pero no incidió en el juego.

Gabriel Compagnucci (-)

Ingresó en la parte final del enceuntro en reemplazo de Tesuri para reforzar la zona media. Jugó pocos minutos.

Ramiro Ruiz Rodríguez gana terreno en Atlético Tucumán: "Creo que aproveché mi oportunidad"

Ramiro Ruiz Rodríguez gana terreno en Atlético Tucumán: Creo que aproveché mi oportunidad

Julián Fernández (-)

Jugó su segundo partido con la camiseta de Atlético. Entró faltando cinco minutos para refrescar al equipo e hizo su aporte para que el “Decano” regrese con un punto desde Buenos Aires.

Kevin Ortiz (-)

Entró en la parte final para ayudar en la marca.

Temas Buenos AiresClub Atlético HuracánLeandro DíazProvincia de Buenos AiresLiga Profesional de FútbolNicolás LaméndolaRenzo TesuriClub Atlético Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?
1

¿Por qué a los argentinos nos cuesta tanto aceptar una derrota?

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?
2

¿Quién detendrá los asaltos de la inteligencia artificial?

3

Cartas de lectores: Cambio climático y Código urbanístico

4

Cartas de lectores: Movilidad eléctrica y sustentable

Los que siempre pierden en todas las guerras
5

Los que siempre pierden en todas las guerras

Ranking notas premium
A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas
1

A 20 años del crimen de “Betty”: cómo fue la vida de las ex novicias después de haber sido condenadas

A 20 años del crimen de “Betty”: nadie busca a la docente y la recompensa sigue siendo de $150.000
2

A 20 años del crimen de “Betty”: nadie busca a la docente y la recompensa sigue siendo de $150.000

A 20 años del crimen de “Betty”: las huellas que dejó una investigación histórica
3

A 20 años del crimen de “Betty”: las huellas que dejó una investigación histórica

Qué fue lo que pasó entre Zurita y Monteros, y por qué la Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres
4

Qué fue lo que pasó entre Zurita y Monteros, y por qué la Liga Tucumana suspendió la semifinal entre Concepción FC y Talleres

La tormenta perfecta de los delitos económicos
5

La tormenta perfecta de los delitos económicos

Más Noticias
LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios

LINK Desarrollos: quince años construyendo mucho más que edificios

Recuerdos fotográficos: 1916. LA GACETA, descripta en el Álbum del Centenario

Recuerdos fotográficos: 1916. LA GACETA, descripta en el Álbum del Centenario

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

Catalán, junto a Alejandro Molinuevo: el presidente de LLA-Tucumán estuvo en el Festival del Locro

Crisis migratoria en España: tres días de caos en Ceuta y una ciudad que aún tiembla

Crisis migratoria en España: tres días de caos en Ceuta y una ciudad que aún tiembla

Marroquíes en Ceuta: cientos de menores, sin adultos que los cuiden y a la intemperie

Marroquíes en Ceuta: cientos de menores, sin adultos que los cuiden y a la intemperie

Betina González, escritora: “La imaginación es un talento: si no se ejercita se muere”

Betina González, escritora: “La imaginación es un talento: si no se ejercita se muere”

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Seis de cada 10 personas tomaron deuda para la subsistencia

Vacaciones de invierno: los extranjeros coparon Argentina y alentaron el turismo

Vacaciones de invierno: los extranjeros coparon Argentina y alentaron el turismo

Comentarios