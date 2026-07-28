DeportesFútbol

El árbitro que volverá a dirigir a Atlético Tucumán después de más de un año: su particular historial

La AFA confirmó la terna para el partido del jueves y un antecedente estadístico genera expectativa.

DESIGNADO. Andrés Merlos será el árbitro del duelo entre Central Córdoba y Atlético.
DESIGNADO. Andrés Merlos será el árbitro del duelo entre Central Córdoba y Atlético.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La AFA designó al árbitro Andrés Merlos para dirigir a Atlético Tucumán frente a Central Córdoba este jueves en Santiago del Estero, por la segunda fecha del Torneo Clausura.
  • Merlos vuelve a dirigir al Decano tras más de un año. Mientras, el DT Julio Falcioni alista el equipo y aguarda por las habilitaciones de sus refuerzos para el partido.
  • El club tucumano buscará sumar su primer triunfo en el torneo, consolidar su juego defensivo y contar con incorporaciones clave como Alexis Canelo si llega su transfer.
Resumen generado con IA

La AFA confirmó las autoridades para el partido que Atlético Tucumán disputará este jueves frente a Central Córdoba, desde las 21.15, en Santiago del Estero, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el encuentro interzonal.

El árbitro estará acompañado por Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti como asistentes, mientras que Federico Benítez será el cuarto juez. Brian Ferreyra estará a cargo del VAR e Iván Núñez cumplirá la función de AVAR. El partido será televisado por TNT Sports.

El historial de Andrés Merlos con Atlético Tucumán

Merlos dirigió a Atlético en 20 oportunidades desde el regreso del club a Primera División. El balance resulta favorable para el conjunto de 25 de Mayo y Chile: consiguió 10 victorias, empató cuatro partidos y sufrió seis derrotas. Además, en ese lapso nunca le expulsó un jugador.

La última vez que el mendocino estuvo al frente de un encuentro del “Decano” fue el 28 de julio de 2025, en la caída 1-0 frente a Deportivo Riestra. De esta manera, volverá a dirigirlo después de más de un año.

Atlético prepara el partido ante Central Córdoba

Julio César Falcioni tendrá pocos días para preparar la segunda presentación del Clausura. La delegación viajará el miércoles y la administración de las cargas será importante para recuperar energías después del estreno.

El entrenador buscará sostener el orden defensivo exhibido ante la “Lepra”, pero también recuperar mayor presencia en la mitad de la cancha y profundidad en ataque. El objetivo será sumar nuevamente y conseguir la primera victoria del torneo.

Las novedades que espera Falcioni

El cuerpo técnico también aguarda definiciones respecto de los refuerzos. Julián Fernández e Ignacio Galván podrían estar disponibles después del levantamiento de la inhibición que había impedido registrar su contrato para la primera fecha.

En tanto, Atlético espera la llegada del transfer internacional desde México para completar la habilitación de Alexis Canelo. El delantero ya firmó su vínculo y comenzó a trabajar bajo las órdenes de Falcioni, aunque todavía depende de ese trámite para quedar oficialmente a disposición.

Temas Andrés Merlos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Federico Pelli: Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente
1

Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100
2

Investigan el origen de la explosión en un departamento de Monteagudo al 100

El inesperado problema que sufrió Dibu Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas
3

El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?
4

Anmat habilitó la venta libre de 10 medicamentos: ¿Cuáles son?

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
5

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

Ranking notas premium
Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo
1

Un tucumano ganó un juicio millonario contra una billetera virtual: qué dice el fallo

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán
2

Recuerdos fotográficos: 1980. Cuando “la vecindad del Chavo” visitó Tucumán

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas
3

Cómo evitar que vacíen tu billetera virtual: las medidas clave que recomiendan los especialistas

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral
4

La UNT retoma su actividad y busca reencauzar la elección de rector: qué se sabe del nuevo cronograma de la Junta Electoral

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa
5

La batalla por las tierras fiscales entró en una nueva etapa

Más Noticias
Cambiaron el horario del partido entre Nueva Chicago-San Martín por la fecha 23 de la Primera Nacional

Cambiaron el horario del partido entre Nueva Chicago-San Martín por la fecha 23 de la Primera Nacional

De Tucumán a Ecuador: el entrenador que persigue el sueño de conquistar el básquet internacional

De Tucumán a Ecuador: el entrenador que persigue el sueño de conquistar el básquet internacional

“Soy hincha de Atlético”: la emoción de Alexis Canelo tras cumplir su deseo

“Soy hincha de Atlético”: la emoción de Alexis Canelo tras cumplir su deseo

Federico Pelli: Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente

Federico Pelli: "Tengo domicilio en Yerba Buena y pretendo ser candidato a intendente"

Quién es Juan Rodríguez, el defensor que podría reforzar a Atlético Tucumán

Quién es Juan Rodríguez, el defensor que podría reforzar a Atlético Tucumán

La IFAB admitió un error arbitral que benefició a Argentina en el Mundial 2026

La IFAB admitió un error arbitral que benefició a Argentina en el Mundial 2026

¿Los hinchas de Atlético podrán ingresar al partido con Central Córdoba en Santiago del Estero?

¿Los hinchas de Atlético podrán ingresar al partido con Central Córdoba en Santiago del Estero?

El inesperado problema que sufrió Dibu Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

El inesperado problema que sufrió "Dibu" Martínez y el regalo que sorprendió a sus rescatistas

Comentarios