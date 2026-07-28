El árbitro que volverá a dirigir a Atlético Tucumán después de más de un año: su particular historial

Resumen para apurados
- La AFA designó al árbitro Andrés Merlos para dirigir a Atlético Tucumán frente a Central Córdoba este jueves en Santiago del Estero, por la segunda fecha del Torneo Clausura.
- Merlos vuelve a dirigir al Decano tras más de un año. Mientras, el DT Julio Falcioni alista el equipo y aguarda por las habilitaciones de sus refuerzos para el partido.
- El club tucumano buscará sumar su primer triunfo en el torneo, consolidar su juego defensivo y contar con incorporaciones clave como Alexis Canelo si llega su transfer.
La AFA confirmó las autoridades para el partido que Atlético Tucumán disputará este jueves frente a Central Córdoba, desde las 21.15, en Santiago del Estero, por la segunda fecha del Torneo Clausura. Andrés Merlos será el encargado de impartir justicia en el encuentro interzonal.
El árbitro estará acompañado por Facundo Rodríguez y Carlos Viglietti como asistentes, mientras que Federico Benítez será el cuarto juez. Brian Ferreyra estará a cargo del VAR e Iván Núñez cumplirá la función de AVAR. El partido será televisado por TNT Sports.
El historial de Andrés Merlos con Atlético Tucumán
Merlos dirigió a Atlético en 20 oportunidades desde el regreso del club a Primera División. El balance resulta favorable para el conjunto de 25 de Mayo y Chile: consiguió 10 victorias, empató cuatro partidos y sufrió seis derrotas. Además, en ese lapso nunca le expulsó un jugador.
La última vez que el mendocino estuvo al frente de un encuentro del “Decano” fue el 28 de julio de 2025, en la caída 1-0 frente a Deportivo Riestra. De esta manera, volverá a dirigirlo después de más de un año.
Atlético prepara el partido ante Central Córdoba
Julio César Falcioni tendrá pocos días para preparar la segunda presentación del Clausura. La delegación viajará el miércoles y la administración de las cargas será importante para recuperar energías después del estreno.
El entrenador buscará sostener el orden defensivo exhibido ante la “Lepra”, pero también recuperar mayor presencia en la mitad de la cancha y profundidad en ataque. El objetivo será sumar nuevamente y conseguir la primera victoria del torneo.
Las novedades que espera Falcioni
El cuerpo técnico también aguarda definiciones respecto de los refuerzos. Julián Fernández e Ignacio Galván podrían estar disponibles después del levantamiento de la inhibición que había impedido registrar su contrato para la primera fecha.
En tanto, Atlético espera la llegada del transfer internacional desde México para completar la habilitación de Alexis Canelo. El delantero ya firmó su vínculo y comenzó a trabajar bajo las órdenes de Falcioni, aunque todavía depende de ese trámite para quedar oficialmente a disposición.