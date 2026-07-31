Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una propuesta para reordenar el sistema de transporte público y recuperar pasajeros. El plan contempla modificaciones en los recorridos, una reorganización de las líneas por zonas, una mejora en las frecuencias y medidas destinadas a desalentar el uso del automóvil particular. En diálogo con la prensa, la intendenta capitalina, Rossana Chahla, sostuvo que el objetivo central es que los usuarios vuelvan a elegir el colectivo como medio de movilidad.