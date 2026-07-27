Desde agosto, el transporte rural de Tucumán dejará de cobrar en efectivo

Desde el 19 de agosto, el transporte rural de Tucumán dejará de aceptar pagos en efectivo, una modalidad que durante décadas acompañó el servicio público de pasajeros en la provincia. A partir de esa fecha, los usuarios deberán abonar sus boletos mediante un sistema de pago electrónico, en una medida que extenderá al interior provincial una forma de pago que ya funciona en los servicios urbanos e interurbanos.