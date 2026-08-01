San Pedro de Colalao vibró con el primer capítulo del Clásico SPC de enduro

Resumen para apurados
- Gonzalo Díaz Vélez y Carolina Yapur lideraron la primera jornada del Clásico SPC de enduro este sábado en San Pedro de Colalao, Tucumán, junto a 249 pilotos.
- La etapa inicial tuvo un exigente trazado de 30 km. Díaz Vélez registró el mejor tiempo en 50m 57s, mientras que Yapur dominó la categoría femenina con amplia ventaja.
- La competencia concluirá este domingo con la etapa decisiva sobre un circuito de 70 km, que definirá a los campeones inaugurales de este nuevo clásico del enduro tucumano.
Con una jornada a pleno sol, senderos exigentes y un excelente nivel de pilotos, comenzó la primera edición del Clásico SPC de enduro en San Pedro de Colalao. La competencia, que reúne a 249 participantes de distintos puntos de la Argentina y también de Uruguay y Paraguay, tuvo este sábado su primer capítulo con un recorrido de 30 kilómetros y dejó todo preparado para la gran definición de mañana, cuando se disputará la etapa principal sobre un trazado de 70 kilómetros.
El gran protagonista del día fue Gonzalo Díaz Vélez. El piloto de Yerba Buena, que el año pasado celebró el triunfo en el Transmontaña junto a José María Mercado, volvió a demostrar su jerarquía al dominar la clasificación general con autoridad. Gracias a un manejo preciso y a un ritmo sostenido en los sectores más técnicos del circuito, completó el recorrido en 50 minutos y 57 segundos.
Su actuación le permitió sacar una buena diferencia sobre Máximo Plaza, que finalizó segundo con un tiempo de 53 minutos y 12 segundos. El tercer lugar de la clasificación general quedó en manos de Martín Mercado, quien registró 53 minutos, 19 segundos y 07/100, resultado que además le permitió quedarse con el triunfo en la categoría Senior B.
Entre las mujeres, Carolina Yapur fue la gran figura de la jornada. La tucumana dominó de principio a fin y recorrió los 30 kilómetros en 1 hora, 33 minutos y 20 segundos para imponerse con una ventaja superior a los tres minutos sobre Maitena Mortensen. El tercer escalón del podio fue para Agostina Gordillo.
La competencia también dejó destacados desempeños en el resto de las divisionales. Los vencedores fueron Nicolás Giovannini (Junior A), Facundo Prevedello (Junior B), Cristian Jiménez (Master 1), Jorge Rodríguez (Master 2), Gabriel Barrionuevo (Master 3), Fernando Moris (Master 4), Leonardo Lajud (Master 5), José Jiménez (Master Leyenda), Mario Bravo (Principiante A1), Brian Bonilla (Principiante A2), Gustavo Figueroa Rocha (Principiante B), Ignacio Morey (Promocional), Lucas Barrientos (Sub 17), Benicio Córdoba (Infantiles 1), Juan Cruz Ferro (Infantiles Desarrollo), Gregorio Ponce González (Infantiles 2A), Pedro Martearena (Infantiles 2B) y Bautista Solórzano (Infantiles 3A). En las categorías especiales festejaron Facundo Kerstens, Matías Estofán y Luciano Bellone (Equipos x3), Fernanda Marzioni y Pedro Sal (Mixto), y Ramón Hernández junto a Francisco Hernández (Padre e Hijo).
La expectativa ahora está puesta en la segunda y última jornada. La actividad comenzará este domingo a las 9 en el predio de la ex Bancaria con las categorías Promocionales y General 1, mientras que la General 2 iniciará su recorrido desde las 11.15. Con un circuito de 70 kilómetros, la etapa decisiva promete mayor desgaste, estrategias diferentes y una intensa lucha por quedarse con la primera edición del Clásico SPC.