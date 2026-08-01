San Pedro de Colalao vibró con el primer capítulo del Clásico SPC de enduro

Con una jornada a pleno sol, senderos exigentes y un excelente nivel de pilotos, comenzó la primera edición del Clásico SPC de enduro en San Pedro de Colalao. La competencia, que reúne a 249 participantes de distintos puntos de la Argentina y también de Uruguay y Paraguay, tuvo este sábado su primer capítulo con un recorrido de 30 kilómetros y dejó todo preparado para la gran definición de mañana, cuando se disputará la etapa principal sobre un trazado de 70 kilómetros.