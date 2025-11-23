Un triunfo dedicado al cielo: la emotiva consagración de José y Máximo Soria en el Transmontaña de enduro

En el Transmontaña de enduro, hay duplas que corren para ganar, otras para disfrutar… y hay algunas, muy pocas, que corren para sanar. José Soria y su hijo Máximo llegaron a San Pedro de Colalao con una convicción silenciosa: esta edición no sería una más. Era la primera sin Fabricio Emanuel Chacana, sobrino y ahijado de José, un apasionado del enduro que falleció en un accidente de moto el 23 de septiembre. Desde la largada, padre e hijo supieron que cada metro del recorrido sería un homenaje. Un modo de seguir abrazando a quien ya no está.