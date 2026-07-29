Canelada y Cobos se reunieron con Lonac para fortalecer la participación de las universidades en las políticas públicas de San Miguel de Tucumán
Se produjo luego de la aprobación de la ordenanza que promueve la participación de las universidades tucumanas y del Conicet NOA-Sur en el desarrollo de proyectos y políticas públicas para la Capital.
Resumen para apurados
- Concejales y la titular de la USP-T se reunieron hoy en Tucumán para aplicar la ordenanza que nombra a las universidades locales como consultoras preferenciales del municipio.
- La medida surge tras aprobarse la norma que prioriza al Conicet y a las facultades locales en investigaciones, proyectos y asistencia técnica que requiera la Municipalidad.
- La iniciativa busca estructurar una relación permanente entre el Estado local y la academia, basando las políticas públicas en evidencia técnica y reteniendo el talento provincial.
Los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos se reunieron con la presidenta de la Universidad San Pablo-T, Catalina Lonac, para dialogar sobre la implementación de la ordenanza que establece a las universidades tucumanas y al Conicet NOA-Sur como consultoras preferenciales de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
La norma, impulsada por ambos ediles, busca que el conocimiento científico, académico y profesional producido en la provincia tenga prioridad cuando el municipio necesite realizar investigaciones, desarrollar proyectos, recibir asistencia técnica o contratar servicios especializados.
El conocimiento académico, al servicio de las políticas públicas
Durante el encuentro, los concejales y la titular de la casa de estudios coincidieron en que las universidades pueden realizar un aporte decisivo frente a los principales desafíos de la ciudad, mediante sus equipos de investigación, sus profesionales y la experiencia acumulada en distintas áreas del conocimiento.
Canelada remarcó que la ordenanza reconoce la calidad y la capacidad de las instituciones académicas tucumanas. “Tucumán tiene universidades importantes, serias y robustas, que forman excelentes profesionales y producen conocimiento de enorme calidad. Queremos que todo ese saber tenga prioridad y pueda ponerse al servicio de la ciudad. Si queremos mejorar San Miguel de Tucumán, necesitamos que nuestras universidades participen en el diseño y la implementación de las políticas públicas”, afirmó.
Cobos sostuvo que el objetivo es establecer una relación permanente entre el municipio y las casas de estudios. “Las universidades conocen nuestra realidad, investigan sus problemas y forman a los profesionales que todos los días trabajan para resolverlos. La ordenanza busca que dejen de ser convocadas de manera ocasional y pasen a formar parte activa de la discusión sobre el futuro de la ciudad”, expresó.
Los concejales agregaron que la participación universitaria también permitirá mejorar la calidad de las decisiones públicas. “No se trata solamente de contratar un servicio. Se trata de que las políticas municipales puedan apoyarse en evidencia, estudios, conocimiento técnico y equipos profesionales que ya existen en Tucumán”, señalaron.
El potencial del sistema universitario tucumano
Lonac destacó la preparación de los profesionales y las capacidades existentes en las universidades de la provincia. “Tucumán tiene cuatro universidades que son fantásticas. Tenemos muchísima gente preparada, que cuando se va afuera triunfa. Entonces, ¿por qué no puede triunfar y aportar sus conocimientos en Tucumán?”, planteó. La presidenta de la Universidad San Pablo-T consideró que la ordenanza puede contribuir a fortalecer el vínculo entre el Estado y el sistema universitario. “Tenemos que apoyarnos mucho más entre nosotros, creer en lo que producen nuestras instituciones y volver a tener orgullo de nuestras capacidades”, concluyó.
La ordenanza alcanza a las universidades públicas y privadas con sede en Tucumán y al Conicet NOA-Sur. Su propósito es aprovechar los recursos científicos, tecnológicos y profesionales disponibles en la provincia, favorecer la cooperación institucional y fortalecer el diseño de políticas públicas municipales.