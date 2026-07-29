Canelada y Cobos se reunieron con Lonac para fortalecer la participación de las universidades en las políticas públicas de San Miguel de Tucumán

Lonac destacó la preparación de los profesionales y las capacidades existentes en las universidades de la provincia. “Tucumán tiene cuatro universidades que son fantásticas. Tenemos muchísima gente preparada, que cuando se va afuera triunfa. Entonces, ¿por qué no puede triunfar y aportar sus conocimientos en Tucumán?”, planteó. La presidenta de la Universidad San Pablo-T consideró que la ordenanza puede contribuir a fortalecer el vínculo entre el Estado y el sistema universitario. “Tenemos que apoyarnos mucho más entre nosotros, creer en lo que producen nuestras instituciones y volver a tener orgullo de nuestras capacidades”, concluyó.